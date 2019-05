Akuza e fortë e Metës, vjen përgjigjja e Sorecës për Gj. Kushtetuese

Ju sugjerojme

Presidenti Ilir Meta me tone të ashpra tha sot se për mungesën e Gjykatës Kushtetuese kanë përgjegjësi edhe ndërkombëtaret dhe jo vetëm shqiptarët. Po të ishte e suksesshme reforma në drejtësi sot vendi nuk do ishte pa Gjykatë Kushtetuese, tha Meta. Ai kritikoi misionin EURALIUS pjesë e delegacionit të BE në Tiranë.

Në përgjigje të Metës, Delegacioni i BE në Tiranë, drejtuar nga Luigi Soreca ka reaguar duke thënë se puna e EURALIUS është për tu vlerësuar dhe se reforma në drejtësi duhet të jetë prioritet i çdo politikani në Shqipëri.

Deklarata e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë

“Kemi vërejtur kritika për punën e projektit të asistencës teknike të financuar nga BE-ja për sektorin e drejtësisë EURALIUS. Profesionalizmi, përkushtimi, puna e madhe dhe integriteti i EURALIUS-it janë për t’u lavdëruar. Ndihma e tyre është provuar e domosdoshme për të çuar përpara agjendën e reformave, duke punuar ngushtësisht me partnerë të tjerë si OPDAT i SHBA-së, ekspertë nga Shtetet Anëtare të BE-së dhe shërbimet e Komisionit Evropian. Kjo mbështetje është kerkuar nga autoritetet shqiptare dhe roli monitorues i Komisionit dhe i SHBA-ve u miratua njëzëri nga Kuvendi në kohën e adoptimit të amendamenteve kushtetuese. Reforma në drejtësi po zbatohet në përputhje të plotë me Kushtetutën e Shqipërisë dhe legjislacionin kombëtar përkatës. Ky është një proces kompleks, por reforma është në rrugën e duhur dhe është me rëndësi shumë të madhe që të gjitha institucionet shqiptare ta mbështesin atë. Sa i përket veçanërisht krijimit të Gjykatës Kushtetuese, sigurisht që është e rëndësishme që sapo të përfundojnë zgjedhjet dhe klasifikimi nga Këshilli për Emërimet në Drejtësi, të gjitha institucionet kompetente, duke përfshirë edhe Presidencën e Republikës, të sigurojnë që kandidatët të zgjidhen me prioritet. Ne jemi të bindur se një detyrë e tillë do të ndiqet plotësisht dhe në kohën e duhur. Reforma e drejtësisë dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE duhet të jenë një prioritet për çdo politikan shqiptar, një arsye për unitet, jo përçarje, për të mirën e qytetarëve. BE-ja do tavazhdojë mbështetjen e saj për procesin e reformës dhe do të sigurojë monitorimin e duhur të standardeve në bashkëpunim të ngushtë me SHBA-të.”

Çfarë tha sot Meta për reformën në drejtësi

Gjatë fjalës së tij në konferencën ndërkombëtare me titull “sfidat e Sigurisë në Ballkan dhe roli i aktorëve të jashtëm në kohën e tranzicionit euroatlantik, – Meta tha se, – ne po flasim për sukseset e mëdha të Reformës në Drejtësi. I jam shmangur publikisht. Por po bëhen tre vite nga miratimi i Reformës në Drejtësi, mund të them që nëse do të ishte vërtetë një sukses, Shqipëria asnjë minutë nuk do të ishte pa Gjykatë Kushtetuese. Reforma nuk bëhet me retorikë dhe presion, por me standarde, nëse duhet me emra asnjëherë nuk është e qëndrueshme, por forma të reja për kapjen e institucioneve”.

“Të vijmë te rasti i Gjykatës Kushtetuese, se nuk mund të jem i qetë pa e nxjerrë këtë merak. Dy herë janë hedhur shortet e KED-së, që është institucioni kryesor për Reformën në Drejtësi. Kam bërë përpjekje të mëdha që gjithçka të bëhet sipas Kushtetutës. Herën e dytë si President, një papërgjegjshmëri totale edhe nga ndërkombëtarët. Kam folur hapur, më takon të hedh shortin, por e dimë se çfarë ka ndodhur dhe hajde të ftojmë institucionet jashtë kamerave për të unifikuar qëndrimin e përbashkët, që të mos kemi debate dhe kontestime.

Kërkova angazhimin me shkrim të delegacionit europian dhe EURALIUS që paguhet për këtë. Por EURALIUS ditën e fundit i çon përgjigje Presidentit se nuk vijmë dot në takim se jemi mision teknik, që do të thotë se ke marrë porosi politike. Unë nuk e di nga u mor kjo porosi politike. Je mision dhe të fton Presidenti për Kushtetutën e një vendi, po ky EURALIUS si e jep një vërtetim një kryetari të komisionit të ligjeve për të zgjedhur një institucion që nuk ekziston në Republikën e Shqipërisë në kundërshtim të hapur me Kushtetutën? Kjo nuk është drejtësi europiane. Kjo nuk do ta luftojë korrupsionin më shumë. Nuk do ta luftojë më shumë krimin e organizuar. Këto historitë e peshqve i keni dëgjuar dhe vazhdoni dëgjojini. Reforma do të jetë e suksesshme kur të ketë më shumë investime nga SHBA, Britania dhe të tjera”, – tha Meta.

“U bëjmë të qartë kujtdo se Kushtetutën tonë nuk mund ta dhunojnë, as presidenti dhe asnjë ambasador, diplomat apo komisioner. Në fillim të tetorit i kam thënë drejtorit për zgjerimin Danielson që jemi pa gjykatë Kushtetuese. Kam kërkuar në fillim të tetorit ne jemi në një situatë të tillë nëse flisni për sukses, por kemi kaq kohë pa gjykatë Kushtetuese. Prandaj i kam thënë sillni një mision vlerësimi për zbatimin për reformën, pasi po ikën kaq kohë, në mënyrë që të garantojmë që kjo është histori suksesi, pasi përmes kësaj do të jemi më të besueshëm për negociatat”, – u shpreh Presidenti.

