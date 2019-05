Akuza për mashtrim mijëra frangash, deputeti mbron Loredanën

Ju sugjerojme

Deputeti kosovar, Labinot Tahiri ka dalë në mbrojtje të reperes 23-vjeçare Loredana Zefi, e cila është akuzuar së fundmi nga një çift zviceran për kërcënime të vazhdueshme dhe zhvatje të 900 mijë frangave. Tahiri shkruan në “Insta Story” se beson se herët a vonë, drejtësia do të vendoset në vend.

“Qëndroni të fortë, se drejtësia vonon por prapë do bjerë në vend. Ne besojmë në ju. Deri sa dikush gëzohet, unë mendoj më larg se deri te hunda. Unë nuk shkruaj për like, shkruaj me zemër…! Prisni se e vërteta do të dalë ndryshe. Zoti qoftë me ju!”-është shprehur Labinot Tahiri, duke iu referuar kështu edhe bashkëshortit të Loredanës, reperit Mozzik. A

Etiketa: Labinot Tahiri