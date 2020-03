Akuzat e Bashës për maskat, reagon Rama: Kërkojnë pushtet me shpifje

Ju sugjerojme



Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi dhe kryedemokrati Lulzim Basha akuzuan sot qeverinë se ka shpërndarë maska të skaduara në spitale, për t’i mbrojtur nga koronavirusi. Pas këtyre deklaratave ka ardhur edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama, i cili thotë se opozita po kërkon pushtet me shpifje dhe rrëmujë.

Ka vetëm një palë maska të dëmshme në Shqipëri:Maskat e atyre që dhe kur ky vend lufton me jetën nën gërmadhat e tërmetit apo me një virus kërcënues për planetin,s’ndalen së kërkuari pushtet me shpifje,sherr,rrëmujë!Po përsëri Shqipëria do t’ia dalë sepse shqiptarët s’janë vetëm!









