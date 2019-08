Akuzat ndaj Dakos, Braçe: Të hetohet siç e parashikon ligji

Zv. kryeministri Erion Braçe paralajmëroi bizneset se nëse nuk paguajnë taksat dhe u shmangen atyre, atëherë do përballen me ligjin.

“Gjatë këtyre 10 ditëve drejtoria e tatim-paguesve ka bllokuar llogarinë e 22 prej bizneseve të mëdha. Disa kanë reaguar ndërsa disa të tjerë nuk kanë reaguar. Prej tyre kanë rënë telefonat e drejtorëve, deputetëve dhe disa ministrave. Po e përsëris. Mos u lodhni kot. Asnjë telefon nuk iu ndihmon dot.

Beteja për të formalizuar çdo transaksion përfshirë edhe shërbimet në restorante dhe bare në vijën bregdetare është fokusuar tek njësitë e mëdha, Nuk kërkojmë prej tyre asgjë veç detyrimeve, kupon tatimor për çdo blerje dhe shitje. Janë mbyllur disa njësi.

Nuk ju duhet as gjoba dhe as mbyllja e njësisë së tyre, Na duhet të punojnë ligjërish dhe të paguajnë detyrimet. Ata që kanë nisur këngën që po i mbyllni për një kupon , dua t’iu them se nuk bëhet fjalë për asgjë përveç zbatimit të ligjit. Secili prej tyre do kalojë në procesin e rivlerësimit”, – tha Braçe.

Braçe foli edhe për akuzat ndaj ish-kryebashkiakut Vangjush Dako. Braçe tha se çdo akuzë ndaj tij dhe kujtdo tjetër në PS duhet të hetohet siç e parashikon ligji.

“Çdo akuzë e ngritur ndaj Dakos dhe kujtdo tjetër në PS, duhet të hetohet dhe të gjykohet siç e parashikon ligji. Ne s’kemi ndërmend të hyjmë në këtë proces. Secili do të përballet me organet e ligjit individualisht siç e parashikon ligji”,- tha Braçe.