Në Brazil vazhdon telenovela “Neymar”. Sulmuesi brazilian është marrë në pyetje për pesë orë me radhë nga policia e Rio De Janeiro në lidhje me akuzat për përdhunim të bërë publike nga modelja Najila Trindade.



“E vëreteta do të dalë në dritë”, ka thënë ylli i Paris SG, pasi doli nga komisariati duke ecur me paterica, si pasojë e dëmtimit në kaviljen e djathtë, që e detyroi të humbiste Kupën e Amerikës.

Etiketa: akuzat per perdhunim