Akuzat për përdhunim/ Reali injoron Neymar, gati tre lojtarë

Mesa duket gjërat nuk po shkojnë shumë mirë për sulmuesin brazilian Neymar. Pasi goditi me grusht një tifoz pas ndeshjes së kupës kundër Rennes, u përball me akuzat dhe më pas trajneri i kombëtares i hoqi shiritin e kapitenit. Gjatë stërvitjes me kombëtaren pësoi edhe një dëmtim, që mund ta lërë jashtë fushës gjatë zhvillimit të Kupës së Amerikës. Së fundmi ylli i PSG-së akuzohet për përdhunim. Si kundër akuzë, Neymar ka bërë publike disa mesazhe, foto dhe video intime të vajzës që e akuzonte. Mirëpo kjo gjë është e ndaluar dhe Neymar përveç gjobës rrezikon të dënohet 1-5 vjet burg. Të gjitha të mbledhura së bashku janë jo pak për brazilianin, që në rast largimi nga PSG-ja, çdo klub do ta mendonte 2 herë investimin miliona eurosh për të.

Neymar është përfolur se mund të transferohej te Reali i Madridit, por sipas të përditshmes ‘AS’, mesa duket tani as Perez e as Zidane nuk e dëshirojnë në kryeqytet.



Nëse do të negociojnë një ditë me PSG këtë do ta bëjnë vetëm për Mbappe.



Reali ka ndryshuar totalisht objektiva në merkato, goditja më e madhe konsiderohet Eden Hazard, belgu pritet të prezantohet në gjysmën e dytë të muajit qershor.



Për sulmin mendohet Jovic, futbollisti i Frankfurt pritet të zbarkoj në Madrid në fund të muajit.



Afrimi i tretë, i cili pritet të jetë çështje ditësh, është ai i Mendy. Mbrojtësi i Olimpik Lion ka gjetur akordin me Realin, kosto e këtij operacioni do ti kushtoj ekipit spanjoll 55 milion euro, ndërsa vetë futbollisti francez ka firmosur një kontratë 5-vjeçare.



