Akuzat për plagjiaturë dhe paralajmërimi: UT do quhet ‘Edi Rama’

Qeveria ka vendosur të pezullojë nga detyra rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynyr Koni. Në vend të tij është emëruar përkohësisht Bernard Dosti. Ndërkohë në një konferencë për shtyp, katër dekanë e përkrahën vendimin e qeverisë. Në krye të tyre ishte dekani i Fakultetit të Ekonomisë në UT, Dhori Kule.

Por mes Konit dhe Kules ka pasur një përplasje pikërisht për emrin e Dostit. Sipas gazetës Panorama, në nëntor të vitit të shkuar, Koni i ka kërkuar Kules që të nisë procedurat për verifikim pas akuzave për plagjiaturë në adresë të zëvendësrektorit të UT, Bernard Dosti.

Shkresa me firmën e Konit, si rektor i UT-së, i ka mbërritur dekanit Kule, e pas kësaj, ai i ka dërguar një përgjigje të gjatë, ku i cilëson mes të tjerash akuzat ndaj profesorit shpifje të ulëta, ndërkohë që rektorit, të cilin nuk e cilëson asnjëherë me ofiqin që ka, por vetëm me z.Koni, i kërkon të sillet në mënyrë të ligjshme, e “të mos qëndrojë në ballë të atyre që cenojnë dhe baltosin UT”.

Ndërhyrja e qeverisë në universitet ishte paralajmëruar në një shkrim të analistit Besart Kadia në dhjetor të vitit të shkuar, kur kishte nisur protesta studentore.

“Studentët u ngritën për të hequr emrin Enver Hoxha nga Universiteti, por tani po ngrihen pa e kuptuar as vetë për ta emërtuar atë me emrin Edi Rama. I kërkojnë një individi të zgjidhë problemet e një gjenerate. Një individi që takson më shumë ata që janë më doktoraturë se ata pa shkollë. Një individi që e ka lënë shtetin pa Gjykatë Kushtetuese e me reforma të lëna përgjysmë. Reforma Territoriale, reforma e energjisë, reforma e ujit, reforma e gjyqësorit etj., janë vetëm shembuj se si besimi i gjithë shoqërisë, se një individ i vetëm mund të reformojë atë, është i gabuar. I njëjti gabim po ndodh dhe sot kur në masë i kërkohet Edi Ramës të ndryshojë politikat shtetërore në favor të arsimit falas,” shkruante ai tek gazeta Panorama.

“Arsimi falas kërkon që shteti të jetë 100% aksioner në universitet e kjo do jetë një hap i madh pas për studentët, për shoqërinë e për ekonominë tonë. Gjërat do bëhen më keq nga ç’janë aktualisht!” shkruante Kadia.

Kurse PD deklaroi sot se me shkarkimin e Konit, Rama bëri atë që nuk e pati bërë dot as Emiljano Shullazi, që u akuzua se ka kërcënuar Konin gjatë kohës që po garonte për rektor.

