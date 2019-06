Akuzohet për vrasjen e një familje, Kim i del në krah të burgosurit

Ju sugjerojme

Kim Kardashian po vijon misionin për të përmirësuar sistemin e drejtësisë penale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka vizituar të enjten midis të burgosurve në “San Quentin” Kevin Cooper, i cili është dënuar për vrasjen e katër personave të një familjeje, përfshirë dy fëmijë.

Kim ka shprehur përmes disa fotografive të publikuara në rrjetin social “Instagram” dëshirën që 61-vjeçari të lirohet, duke e përshkruar këtë të fundit si një njeri pozitiv e aspak të fajshëm për krimet e akuzuara.

“Shpresoj që Kevin të lirohet pasi është urdhëruar që t’i bëhet testi i ADN-së dhe unë jam mirënjohëse ndaj Guvernatorit Neësom që u ka dhënë fund dënimeve me vdekje në Kaliforni. Kisha një takim emocional me Kevin Cooper dje në burgun e San Quentin. Pashë që ai është i kujdesshëm dhe i sinqertë dhe besoj se ai është i pafajshëm për krimet për të cilat është dënuar”-ka shkruar Kim.

Muajin që lamë pas qarkulloi lajmi se ylli i serialit televiziv “Keeping Up With Kardashians” u kishte hequr dënimin me burg të përjetshëm 17 të burgosurve për drogë. Kujtojmë se 38-vjeçarja tanimë i është futur profesionit të avokatisë, duke ndjekur kështu gjurmët e të atit.

Etiketa: Kim Kardashian