Akuzohet se vrau kushëririn, e tradhtojnë emocionet para hetuesve

Zbardhet dëshmia e 26-vjeçarit Marash Arraj që dyshohet se vrau kushëririn e tij Lazër Arraj, për parcelat me kanabis në Dukagjin.

Marash Arraj, 26 vjeç, prej dy ditësh është i arrestuar si i dyshuari kryesor për vrasjen e djalit të xhaxhait. I riu dyshohet se është personi që ka qëlluar dy herë me kallashnikov mbi Lazër Arraj, 55 vjeç, në momentin që po kthehej nga fshati i lindjes për në qytetin e Shkodrës.









Sot gjykata vendosi arrest me burg me afat 40 ditë për Marash Arra. Vendimi u dha nga gjykata e shkallës së parë në Shkodër. Vetë prokurorja e çështjes Esmeralda Ndoci kërkoi këtë masë sigurie me afat për të pritur aktet e ekspertimit të rrobave dhe prova të tjera plotësuese. Në sallën e gjyqit i dyshuari nuk ka pranuar akuzat ndaj tij duke thënë se nuk ka asnjë lidhje me vrasjen. Gjyqtarja e çështjes është Ermira Dedja.

Marash Arraj, para grupit hetues që po punon për zbardhjen e ngjarjes së ndodhur në Dukagjin më 21 tetor, ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij. 26-vjeçari ka deklaruar se nuk e ka vrarë ai Lazër Arrajn dhe se nuk ka asnjë dijeni se kush mund të jetë autori i kësaj vrasjeje.

Pavarësisht mohimit të akuzave që ka bërë, Marash Arraj vazhdon që të jetë i arrestuar nga forcat e Policisë si autori kryesor i dyshuar në vrasjen e 55- vjeçarit.

“Unë kam qenë duke u kthyer me kushëririn, pasi kemi ngarkuar prodhimet e dimrit për t’i nisur drejt Shkodrës. Unë kam kaluar përpara, duke ecur në këmbë drejt shtëpive që kemi në fshatin Palaj dhe e kam lënë mbrapa kushëririn. Pasi kam ikur, janë dëgjuar krismat. Më pas jam kthyer për të parë se çfarë po ndodhte dhe e kam gjetur të vrarë kushëririn. Nuk e kam vrarë unë, nuk kam asnjë lidhje me atë ngjarje dhe nuk e di as se kush mund të jetë autori, sepse nuk kam parë asnjë njeri”, mësohet të ketë thënë 26-vjeçari gjatë marrjes në pyetje në Policinë e Shkodrës.

Pavarësisht mohimit të akuzave, Policia vazhdon të besojë se është pikërisht ai autori nisur nga disa indicie. Dyshimet kryesore të Policisë lidhen me faktin se askush nuk jep detaje lidhur me rrethanat e ngjarjes, duke bërë që të gjitha dyshimet të bien mbi të afërmit e 55-vjeçarit.

Nga ana tjetër, babai i të dyshuarit kryesor dhe vëllai i tij, edhe ata të shoqëruar, janë liruar nga Policia duke mos pasur akuza apo dyshime ndaj tyre si bashkëpunëtorë në këtë vrasje të ndodhur në fshatin Palaj të njësisë Shosh. Edhe familjarët e të arrestuarit, njëkohësish kushërinj të viktimës, u mbajtën për disa orë në Polici dhe janë marrë gjatë në pyetje, por më pas janë lënë të lirë.

Policia, një ditë pas ngjarjes, është nisur sërish drejt Dukagjinit për të mbledhur prova, siç janë gëzhojat e dy plumbave që kanë vrarë 55-vjeçarin, por nuk kanë arritur t’i gjejnë. Deri më tani, Policia nuk ka prova faktike ndaj të dyshuarit si autor i vrasjes, por vetëm disa indicie, që sipas efektivëve e lidhin shtetasin Marash Arraj me vrasjen e ndodhur.

