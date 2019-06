Al-Khelaifi “kërcënon” Neymar, PSG vlerëson largimin e brazilianit

Ju sugjerojme

Nasser Al-Khelaifi, presidenti i PSG, paralajmëron ndryshime të mëdha në skuadër duke nisur nga sezoni i ri: “Lojtarët duhet të marrin përgjegjësitë që i takojnë, nuk jemi këtu për tu argëtuar por për të punuar më shumë. Nuk pranoj më sjellje si yll. Nëse dikush nuk është dakord me këtë atëherë e ka derën të hapur”, u shpreh Al-Khelaifi.

Sheiku miliarder nuk preferoi të flas me emra të përveçëm por nëse i referohemi L’Equipe, klubi parisien është duke vlerësuar mundësinë për një largim të mundshëm të Neymar.



E vetmja skuadër e cila vijon të jetë e interesuar për Neymar është Barcelona pasi Real Madrid është tërhequr nga kjo ide, duke qenë se sulmi është i kompletuar me ardhjen e Hazard dhe Jovic.



“U binda sa ka ardhur momenti të ndryshojmë diçka, nëse jo, nuk do shkonim asgjëkund, kam besim absolut te Leonardo”, u shpreh presidenti i PSG në një intervistë për France Football.

