Alarm në Itali/ Rasti i parë në Kroaci, koronavirusi afrohet dhe më shumë

Shumë vende të BE-së kanë urdhëruar që të gjithë qytetarët që kthehen nga Italia, të futen në karantinë. Në Shqipëri vetëm nga portet detare kanë hyrë 3 ditët e fundit rreth 2500 persona. ka kapacitetet në shtretër dhe aparatura respiratore shteti shqiptar për të përballuar një valë epidemie të mundshme?

Covid-19 apo koronavirusi, është pas dere dhe alarmi po troket fort te shqiptarët. Vendi fqinj Italiaqë prej më shumë se një jave është ngërthyer nga rastet e prekura në veri të saj, por një rast u shënua dhe nëItalinë jugore Sicili. NëKroaci dje u regjistrua një person i prekur nga ky virus. Nga Italia fluturojnë rreth 15 avionë në ditë,dhe anasjelltas. Në portetshqiptare ankorohen katër tragete çdo ditë. Fluksi është shumëi madh për të mbajtur larg virusin. Duam apo s’duam ne, Shqipëria në mos sot shumë shpejt do jetë pjesë e hartës së vendeve të prekura. Dhe ne nuk jemi Italia, nuk jemi as Franca e as Kina, jemi Shqipëria dhe e dimë fare mirë si funksionojnë gjërat këtu.









Italia

Ditën e djeshme vendi fqinj Itali regjistroi viktimën e njëmbëdhjetë, dhe 322 të prekur. Qeveria Italiane ka shpallur gjendjen e emergjencës, dhe po dje ushtria ka dalë në rrugë. 50 mijë persona janë vendosur në karantinë dhe në 12 qytete në zonën e Lombardisë dhe Venetos, policia ushtarake me maska në fytyrë nuk lejon të hyjë e të dalë askush. Kryeministri Giusepe Konte duke shpjeguar vendimin e qeverisë tha se u miratua menjëherë një dekret urgjent që i jep fuqi speciale qeverisë në mënyrë që të mbrojë në mënyrën më të mirë të mundshme shëndetin e italianëve. Shkollat janë mbyllur, dhe masat drastike kanë prekur dhe futbollin ku janë shtyrë për të paktën një javë të gjitha ndeshjet dhe zhvillimi içdo aktiviteti sportiv.Thuajse e gjithë krahina e Lombardisë ku dhe kishte fillesat virusi por edheVenetozona të fuqishme industriale dhe turistike janë nën ankth. Qytete siVenecia, Milano, Veronae Treviso janë kthyer në fantazma. Dhe harta e shpërndarjes rritet

Portet dhe aeroportet shqiptare

Në Shqipëri qeveria dhe autoritetet thonë se i kanë marrë të gjitha masat. E megjithatë sa duhet të besojmë.Virusi ka një inkubacion prej10 deri në 14 ditë përpara se të shpërthejë dhe deri atëherë ata nuk japin asnjë simptomë.Në datat 23-24-25shkurt vetëm nga portiiDurrësit kanë hyrë 1700 persona, ndërsa nga ai i Vlorës rreth 600, të gjithë nga shteti fqinj Italia, pa llogaritur këtu fluturimet ajrore.ISHP ka kapacitet të vogël për analiza, ndërsa ministrja e Shëndetësisë raportoi se në të gjithë vendin spitalet kanë në dispozicion vetëm 180 shtretër.Vendet e BE-së si Franca, Rumania, dhe Austria fusin në karantinë disaditore të gjithë personat që vijnë nga Italia. Dhe ato nuk e kanë fluksin e udhëtimeve që ka Shqipëria me Italinë. Qyteti zviceran Ticino, qëështë në kufi me Italinë ka futur në karantinë dhe personat e prekur nga gripi i thjeshtë. Dje u konfirmua rasti i parë me koronavirus.

Qeveria

Dhe në ditë të vështira të gjithë kthejnë sytë nga shteti. Kryeministri Edi Rama, do dilte dje me një video ku këshillonte që të lanim shpesh duart dhe të shmangnim personat që shfaqin simptoma gripi e të tjera si këto. Në fakt na duhen të tjera informacione.Shqiptarëve u duhet tëdinë sa shtretër janë të gatshëm në raste emergjencash. Sa aparate respiratore janë të disponueshme, pasi dihet që koronavirusi jep komplikacione pulmonare. Sa mjek infeksionistë, sa maska pritet të importohen dhe të shpërndahen dhe falas për popullatën.Ndoshta koronavirusin është e vështirë ta ndalosh që të kapërcejë kufijtë tanë por masat që merr shteti janë jetike për të gjithë.Nga ana e qeverisë ende nuk dihet se cilat do të jenë vendet e karantinës. U përfol Kavaja, madje u lajmërua dhe njëdorëheqje e drejtorit atje por sërish nga ana e qeverisë vazhdon të mbetet enigmë. Në fakt vendet e karantinës duhet të jenë larg zonave të banuara, por ne e dimë fare mirë qëShqipëriaështë shumë larg këtij standardi. Ndoshta ato PPP e dhëna për shëndetësinë për të cilat shqiptarët po paguajnëdhjetëra miliona euro në vit, do ishte mirë që në këto ditë të viheshin në dispozicion në luftën kundër virusit që ka alarmuar të gjithë botën.

Statistikat

Datë, 23.02.2020:

3 tragete (2 Bari- Durrës + 1 Ankona- Durrës);

945 pasagjerë kanë hyrë në vendin tonë.

Datë, 24.02.2020:

2 tragete (Bari- Durrës)

446 pasagjerë, në hyrje.

Dt. 25.02.2020

2 tragete (Bari-Durrës)

452 pasagjerë, në hyrje

Disa pyetje-përgjigje për virusin misterioz!

Çfarë është koronavirusi?

Koronaviruset janë familja e viruseve të cilat shkaktojnë sëmundje të tilla si: nga një rrufë e lehtë deri në sëmundje më të rënda siç është Sindroma Respiratore e Lindjes së Mesme (Middle East Respiratory Syndrome MERS) dhe Sindroma e Rëndë Respiratore Akute (Severe Acute Respiratory Syndrome SARS).

Nga vjen korona virusi?

Korona virusi qarkullon në kafshë, dhe disa prej korona viruseve kanë aftësinë të transmetohen nga kafshët te njeriu. Tashmë është vërtetuar që koronavirusi transmetohet edhe nga njeriu te njeriu.

Cilat janë simptomat e një personi të infektuar me koronavirus?

Simptomat varen nga virusi, por shenjat e zakonshme përfshijnë simptomat e aparatit të frymëmarrjes: ethe, kollë, gulçim dhe vështirësi në frymëmarrje. Në raste më të rënda, infeksioni mund të shkaktojë pneumoni, sindromë të rëndë respiratore akute, insuficiencë të veshkave, madje edhe vdekje.

Si mund ta mbroj veten nga korona virusi?

Korona virusi shkakton simptoma tipike respiratore, kështu që rekomandohen:

Masa bazike të higjienës së duarve, siç është larja e duarve me ujë dhe sapun;

higjiena respiratore, si p.sh. kur teshtini, përdorni bërrylin apo shami;

shmangia e kontakteve të ngushta me çdo person që shfaq simptoma të sëmundjeve respiratore, si kollë apo teshtitje;

mënjanimet e kontakteve të panevojshme me kafshë të gjalla apo produktet e tyre dhe larja e duarve pas prekjes së tyre;

Aplikimi i praktikave të higjienës ushqimore. Sigurohuni që mishi është gatuar mirë para se të konsumohet.

Koronavirusi, vdekshmëria më e madhe te moshat e mëdha

Kur një sëmundje është e re, nuk ka vaksinë për të, dhe mund të duhen disa vite derisa të prodhohet një vaksinë e re. Nisur nga mbi 72 mijë raste të koronavirusit, të konfirmuara dhe të dyshuara në Kinë që nga 11 shkurti, një letër e lëshuar nga KCDC-ja kineze (China Central Depository & Clearing), më 17 Shkurt dhe e botuar në Revistën Kineze të Epidemiologjisë ka arritur në përfundimin që rreziku ndryshon bazuar në moshën e njeriut. Pavarësisht numrit të lartë të vdekjeve dhe përhapjes së vrullshme, ka patur mjaft raste të cilat ia kanë dalë të shërohen plotësisht falë sistemit imunitar të fortë. Në listën e mëposhtme, përqindja paraqet rrezikun e vdekjes sipas grupmoshave, nëse dikush rezulton i infektuar me COVID-19. Siç shihet, grupmosha më e prekur është 80 vjeç e sipër, ndërsa ajo më pak e rrezikuara është 0-13 vjeç.

