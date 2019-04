Alarm në Mynih/ Bajerni s’ka tre titullarë ndaj sfidës me Dortmund

Ju sugjerojme

Sfida mes Bajernit të Mynihut dhe Borusias së Dortmundit padyshim që është më e rëndësishmja në kampionatin gjerman për të dyja ekipet.

Pas barazimit 1-1 në Freiburg, bavarezët zbritën në vendin e dytë në tabelë, ndërkohë që Dortmund fitoi pastër 2-0 ndaj Wolfsburg. Për momentin verdhezinjtë ndodhen në vendin e parë, 2 pikë më tepër se bavarezët.

Supersfida e së shtunës ka rritur tensionet mes tifozerisë së klubeve, por edhe brenda stafit. Ekipet mund të luajnë pa disa nga titullarët e tyre, gjë që ka shkaktuar një alarm, sidomos në Mynuh.

Favre do të luajë me një mbrojtje emergjente. Ndërsa Niko Kovaç mund të humbasë kapitenin Manuel Nojer. Gardiani nuk ishte në portë në ndeshjen ndaj Fraiburgut dhe do të mungojë gjithashtu në ndeshjen e Kupës ditën e nesërme. Ndërkohë, edhe Alaba ka pasur probleme dhe aktivizimi i tij është në dyshim. Serge Gnabri është një tjetër shqetësim për Kovaçin, i cili mund të humbasë anësorin gjerman.

Ndeshjen e së shtunës, Kovaç po mendon ta nisë me dyshen Koman-Riberi që do të luajnë pas krahëve të polakut Robert Levandovski. Edhe pse duhen edhe katër ditë nga supersfida, Kovaç është me sy dhe me veshë nga infermieria.

