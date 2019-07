Alarm për bombë në makinat e Messit dhe Suarez

Ju sugjerojme

Një alarm për bombë në makinat e Lionel Messi-t dhe Luis Suarez ka vënë në aksion policinë. Sipas raportimit të mediave spanjolle, makinat e futbollistëve të Barcelonës ndodhen në aeroportin El Pratt. Pas kontrollit me qentë e posaçëm rezultoi se alarmi ishte i pavërtetë.

Futbollistët do t’i marrin makinat pasi të kthehen nga pushimet në Ibiza. Suarez do të mbërrijë me 31 korrik, ndërsa Lionel Messi do të jetë në aeroport me 4 gusht. Nga ku më pas do të bashkohet me ekipin e Barcelonës.

