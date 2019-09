Alban Skënderaj bëhet nostalgjik; rikthehet në adoleshencë (Foto)

Ju sugjerojme

Këngëtari Alban Skënderaj është bërë së fundmi nostalgjik. Ai ka postuar në rrjetin social “Instagram” një fotografi të realizuar me aparat, në një plazh të virgjër me fare pak njerëz. Me baluke voluminoze dhe në moshë mjaft të re, Albani duket shumë ndryshe nga ai që njohim sot.

“Kështu dilnin selfie-t në vitet ‘90”-ka shkruar Albani krahas fotos së publikuar, duke bërë kështu edhe krahasimin e teknologjisë së dikurshme me atë të sotmen.

https://www.instagram.com/p/B2qwW8CgOJW/

Etiketa: Alban Skënderaj