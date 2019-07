Albi pyet veten se ku gaboi, Klaudia ekspozon të pasmet (Foto)

Ju sugjerojme

Koreografi Albi Nako dhe balerina Klaudia Pepa kanë patur për shumë vite një marrëdhënie të konsoliduar, ndonëse vendosën t’i jepnin fund. Klaudia iu përkushtua karrierës së saj artistike në Itali, ndërkohë që Albi, përpara se t’i drejtohej Italisë, vijoi të jepte nga vetja në televizionin Klan.

Ditën e sotme, dyshja ka tërhequr vëmendje me postimet e tyre, tejet të kundërta nga njëra-tjetra. “Ndonjëherë ndodh të pyes veten: Ku gabova?!…Dhe jeta më përgjigjet: U tregove tepër i mirë me të tjerët”- ka shkruar Albi Nako në postimin e tij. Ndërsa Klaudia Pepa ka publikuar një foto ku shihet e veshur me bikini braziliane, që ia nxjerrin më së miri në pah të pasmet.

Risjellim në vëmendje se Klaudia dhe Albi kanë deklaruar se tashmë midis tyre ekziston vetëm miqësi e pastër.

