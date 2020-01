Albin Kurti flet pas takimit me Thaçin: Ende s’kam mandat për formimin e qeverisë

Ju sugjerojme

Kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti ka folur pas takimit me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai tha se takimi ishte konsultativ. Thaçi, tha Kurti kërkoi që institucionet të krijohen sa më shpejt, megjithëse ka theksuar se dy palëve në dialog, LDK dhe VV, mund t’iu duhet ende kohë për këtë proces. Pavarësisht nga ky takim, i pari në llojin e tij, Albin Kurti tha se ai ende nuk ka mandat për të formuar qeverinë e re.

“Isha në takim me presidentin e Republikës me ftesën e këtij të fundit. Ishte takim i shkurtër konsultativ, pa efekte juridike, unë isha së bashku me sekretarin për marrëdhënie me jashtë, Kreshnik Ahmetin dhe këshilltarin tonë ligjor, z. Blerim Sallahu lidhur me fazën e ardhshme të konstituimit të institucioneve. Në këtë takim disa minutësh, unë dëgjova presidentin që shprehu interesimin sa më shpejt të formimit të qeverisë. Por njëkohësisht tha se nëse ju nevojitet kohë e caktuar por kërkoi që ne ta bëjmë propozimin. Por në bazë të Kushtetutës dhe aktgjykimit siç e kemi lexuar ne është e nevojshme që këtë ta bëjmë me shkrim. Prandaj për këtë kërkesë të presidentit, unë do ta raportoj në kryesinë e VV dhe sa më parë që mundemi do t’ia sjellim Presidentit të Republikës për kryeministrin e ardhshëm që ai duhet ta mandatojë sipas obligimit kushtetues”, ka thënë Kurti.









