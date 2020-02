Albin Kurti heq me kushte taksën ndaj Serbisë

Ju sugjerojme



Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, përmes një konferencë për media, ka njoftuar se Qeveria e Kosovës ka vendosur ta heqë taksën për mallrat serbe. Kurti ka vendosur ta heqë tarifën për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina duke filluar nga data 15 mars.

“Nga 15 marsi të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Kjo si shenjë për gatishmëri për marrëveshjen ekonomike tregtare me Serbinë. Ftojmë Serbinë që të zotohet që ta ndërpresë fushatën për çnjohjen e pavarësisë së Kosovës.”-është shprehur Kurti.









Vendimi i të parit të Qeverisë nuk është për taksën në tërësi, por vetëm për lëndën e parë. Më tej, Kurti shton se nëse Serbia dëshmon se do ndalë fushatën për çnjohje ndaj Kosovës, Qeveria e Kosovës do ta largojë tarifën 100% plotësisht më 1 prill 2020.

“Nëse pala serbe nuk reflekton përsëri, atëherë qeveria e Kosovës me fillim nga data 15 qeshor do ta rikthejë tarifën përsëri. Reciprociteti i plotë tregtar instalohet pas 15 qeshorit”, ka theksuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti.

Gjithashtu, Kurti ka “kushtëzuar” edhe Bashkimin Europian dhe SHBA.

“BE ta zhvillojë këtë veprimin tonë, duke filluar me liberalizimin e vizave. Në rast se Serbia nuk e përfill vullnetin e Qeverisë së Kosovës për eliminim e barrierave ekonomike, atëherë Qeveria e Kosovës nga data 1 prill, do të nisë me implementimin e reciprocitetit, njëherë në fushën e tregtisë e më pas në fushën ekonomike e politike”, është shprehur Kurti.

