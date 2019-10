Albin Kurti: Serbisë do i kërkoj borxhin. Do korrigjoj demarkacionin

Ju sugjerojme

Albin Kurti, në pritje të përmbylljes së rezultatit dhe mandatimit si Kryeministër i Kosovës ka deklaruar se nuk do të nxitojë të bëjë marrëveshje me Serbinë, por është gati për një dialog me parime. Si fillim tha ai do i kërkoj borxhin Serbisë.

“Oferta ime për Serbinë është kërkesa e borxhit që ajo na ka. Do ia rendisim të gjitha. Pse duhet t’i bëj unë oferta Serbisë? Unë do t‘i kërkoj borxhin”, tha Kurti në një intervistë për Sokol Ballën në ‘Real Story’.









Më tej shtoi se “nuk jam kundër dialogut në parim, por kunder dialogut pa parime. Dialogu mund të nisë, por nuk do kisha nxituar për një marrëveshjë”.

Sa i përket demarkacionit me Malin e Zi, ai tha se “na u mor toka, por ajo çfarë na u premtua (liberalizimi i vizave) nuk na u dha nga BE”.

Më tej, Kurti theksoi se “ne do bëjmë çdo lëvizje për të korrigjuar marrëveshjen me Malin e Zi. Ishte gabim për shkak të komisionit tonë, jo për faj të Malit të Zi”.

Ndërsa përsa i përket, Veriut të Kosovës ai tha se “Ndarja e Mitrovicës dhe ndarja e Trepçes, nuk janë dy gjëra të ndryshme. Ka nevojë për investime në Trepçë. Nëse investojmë rreth 175 mln Euro në Trepçë, do të mund te nxirrnim me eksportin e metaleve gati gjysmë miliardë Euro”.

Kushtetuta e Kosovës parashikon që një ministër në kabinet duhet ti jetë i etnisë serbe dhe për këtë Albin Kurti theksoi se “Po, do jetë një ministër serb, por jo detyrimisht nga Lista Serbe”.

“Unë nuk kam problem me Listen Serbe, unë nuk kam asnje problem pse është serbe, por sepse nuk është parti. Në fakt është shtet, është instrument i Beogradit. Ka patur parregullesi të medha gjatë votimeve në vendbanimet me shumicë serbe. Trysnia ndaj serbeve per te votuar Listen Serbe ka qenë e tmerrshme”, theksoi ai.

