Albin Kurti takohet me Isa Mustafën për qeverinë e re

Ju sugjerojme

Albin Kurti pas ofertës që i bëri dje LDK-së lidhur me koalicionin qeverisës është takuar sot me kreun e kësaj partie. Sipas mediave kosovare, Kurti dhe Mustafa po zhvillojnë një takim. Kreu i LVV-së Albin Kurtin përfundoi një mbledhje me kryesinë e partisë së tij dhe e paralajmëroi një takim me Mustafën.

Gjithashtu, veç ofertës publike në lojë është edhe ultimatumi i Hashim Thaçit, i cili do deri nesër një emër për kryeministrin e ri të Kosovës. Fill pas këtij takimi pritet të sqarohen shumë pikëpyetje që kanë përfshirë këto tre muaj politikën kosovare.









Etiketa: Albin Kurti