Ndërsa revolucioni i makinave elektrike vazhdon, duket se kjo ka prekur edhe avionët. Në ekspozitën Paris Air Show këtë javë, prodhuesi izraelit i aeroplanëve Alice, zbuloi aeroplanin e parë në botë plotësisht elektrik. Alice me formë të pazakontë, në bordin e së cilës mund të qëndrojnë deri në nëntë pasagjerë, do udhëtojë me një bateri litium-ion, që udhëton 1046 km në lartësinë 3 km dhe me 444 km/h.

Etiketa: aeroplan elektrik