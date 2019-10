Aliçkaj: Azilkërkuesit? Macron po kërkon vlera dhe pjekuri politike

Ju sugjerojme

Nisur nga debatet e shumta dhe furia mediatike që ka shkaktuar në Shqipëri qendrimi i Macron për shtyrjen e çeljes së negociatave të pranimit të Shqipërisë në BE, Gazeta Mapo, ka intervistuar një njohës të mirë të Francës, ish-ambasadorin tonë në Paris, Ylljet Aliçkaj.

Shkrimtari dhe diplomati i njohur, thotë se tashmë BE po shkon drejt një qasjeje të re me vendet e Ballkanit Perendimor. Nuk kërkohet më thjesht plotësimi i disa kritereve teknike, por çështje që kanë të bëjnë me kulturën, vlerat, me pjekurinë politike, me demokracinë e shtetin ligjor.









Aliçkaj beson se me ndërhyrjen e partnerëve të fortë, si SHBA, Bundestagu apo Parlamenti Europian, qendrimi francez mund të ndryshojë. Po aq, kërkohet që qeveria të punojë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Intervistoi: Blerina Gjoka

***

Zoti Aliçkaj, si e keni pritur vendimin për negociatat dhe ne veçanti qëndrimin e Presidentit të Francës, Macron?

Si çdo shqiptar. Për hir të së vërtetës kishte kohë, madje muaj të tërë që Franca dhe Presidenti Makron kishte shfaqur hapur refuzimin për hapjen e negociatave, duke përfshirë në këtë grup krejt Ballkanin perëndimor, sipas platformës së tij tashmë të njohur: më parë të forcojmë BE e më pas zgjerimin, pa harruar shqetësimin me Shqipërinë si pasojë e rritjes së azilkërkuesve si dhe mosrealizimin e duhur të reformave, luftës kundër korrupsionit, kriminalitetit…

E reja, në kët rast, është se ai propozon një ndryshim të themi konceptual të zgjerimit dhe funksionimit të strukturave të BE-së dhe më konkretisht, në lidhje me aspektin e zgjerimit, BE-ja të mos mjaftohet me përmbushjen e disa kërkesave apo kritereve teknike nga vendet kandidate, por me ato që lidhen me kulturën, pjekurinë politike, të një vendi, respektimin e shtetit ligjor…retorikë kjo që le hapësirë për një zgjatje pa kohë të këtij procesi, pra një ndryshim thelbësor i regullave të lojës.

Duke qenë se ju keni shërbyer atje si ambasador, si qëndron çështja e azilantëve?

E vërteta është se problemi shqetësues i azilkërkuesve nga Shqipëria është ngritur prej kohësh dhe vazhdimisht nga Franca, dukuri kjo që nuk përkon me statusin që Këshilli i Shtetit francez i ka dhënë Shqipërisë, pra Vend i origjinës së sigurtë, thënë ndryshe, një vend që nuk ka probleme me sigurinë e jetës së qytetarëve të saj, apo shkelje të theksuara të të drejtave të njeriut.

Sidoqoftë, sado shqetësues mund të jetë ky problem për një shtet si Franca, pra pritja, trajtimi ekonomik, shqyrtimi juridik i disa mijëra azilkërkuesve, më duket i pavend aludimi i Presidentit Makron se Europa po jep privilegje përpara se të kërkojë plotësim kushtesh, duke lënë të hapur rishikimin dhe të asaj të drejte themelore, do të thosha historike, të lëvizjes së lirë të shqiptarëve në Europë. Propozime të tilla janë dëgjuar dhe nga ndonjë vend tjetër europian, që që do vinte thellësisht në pikëpyetje besimin e qytetarëve shqiptarë ndaj vlerave të BE. Eshtë e tepërt të kujtojmë se Shqipëria dhe aspiratat e popullit shqiptar përkojnë me vlerat që ka BE, dhe se simbolika e hapjes së negociatave nuk është thjesht një akt çlirimi shpirtëror, por një rrugëtim dhe përfaqësim vlerash.

Ndërkohë, është mësuar se Franca nuk ishte e vetme, ishte dhe Holanda dhe Danimarka, hezituese për Shqiperinë. A mendoni se në të vërtetë, nuk është vëtëm çështja e azilantëve, por edhe probleme të tjera që këto vende shohin tek ne, si krimi, korruopsioni, sundimi i ligjit?!

Eshtë e dukshme se problem nuk është thjesht vetëm për shkak të azilkërkuesve, por sidomos problemi gjithnjë në rritje i kriminalitetit shqiptar në këto vende, dhe kryesisht ai i trafikut të drogës, ku pavarësisht përpjekjeve për ta luftuar këtë dukuri, grupet kriminale shqiptare vazhdojnë të zenë vendet e para në këtë aktivitet. Shto këtu fenomenin e inercisë së imazhit negativ që sado përmirësimeve, ekziston gjerësisht në nivelin publik e mediatik europian.

A e keni ndjekur fushatën kryesisht në botën on line, me kritika që kanë shpërthyer kundrejt Macron. Si i gjykoni këto qendrime?

Diplomacia shqiptare ka qenë tepër aktive dhe do të thosha efikase në këtë drejtim. Duhet njohur merita e diplomacisë shqiptare në këtë drejtim, e cila pavarësisht nga realiteti i sotëm aspak rozë, që të gjithë e njohim, ia doli të marrë mbështetjen e një shumice vendesh europiane si dhe të sensibilizojë pozitivisht parlamentin europian, i cili sot ka venë në rend të ditës refuzimin e Francës. Mendoj se duhet të insistojmë t’u japim europianëve mesazhin se Shqipëria e koncepton integrimin europian si një proces, rrugëtim për arritjen e disa standardeve që në radhë të parë përmirësojnë nivelin e jetesës së qytetareve shqiptare, vlera këto që përkojnë me vlerat e bashkësisë europiane dhe jo si një ankth apo amok përgjërimi ndaj vendeve anëtare.

A mendoni se Franca do ta ndryshojë këtë qëndrim dhe si mund të arrihet? Çfarë duhet të bëjë qeveria shqiptare?

Vetë Franca nuk mendoj se do ndryshojë lehtë qëndrimin e saj, ( mos harrojmë se vendimin e saj, Presidenti Makron po e përdor si armë të fortë dhe para fushatës për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, ku njihet skepticizmi i francezëve ndaj procesit të zgjerimit, madje mendoj se do përpiqet të gjejë solidaritet dhe me vende të tjera (këtë e ka përmendur dhe vetë Presidenti Makron), por mund të shpresojmë se presioni në ngjitje i shumë partnerëve të fuqishëm ndërkombëtarë si SHBA, Parlamenti Europian, Bundestagu…, mund t’ia dalin ta bëjnë Francën të rishikojë qendrimin e saj.

Kanë qarkulluar shumë komente në rrjetin social, ku edhe njerëz të njohur i përmendin Macronit moshën e gruas së tij. Çfarë mendoni për këto qendrime?

Më mirë këtë pyetje mund t’ia drejtoni ndonjë psikoanalisti frojdian.

