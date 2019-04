Alizoti: Si mund të hapen negociatat, jemi pas Sirisë për refugjatët

Ju sugjerojme

Anëtari i Kryesisë së PD, ish-diplomati Tomor Alizoti ka komentur situatën politike në vend dhe vendimin e Samitit të Berlinit për shtyrjen e vendimit për negociatat. Duke folur në Syri.net, Alizoti tha se Rama është një humbës që nuk duhej të vinte në postin e Kryeministrit.

“Ky ka arritur ti bëjë të gjithë si Edi. Ka 6 vjet në qeveri nuk ka bërë asgjë. Edi Rama është një ‘loser’. Nga partia e Ramës kemi patur kryeministër Koçi Xoxen, një teneqexhi. Ky është kryreministër që nuk merr vesh fare. Është një karagjoz i fryrë mediatikisht. Ai nuk duhet të vinte në këtë post. Është një fatkeqësi. Ramën e solli media. Ka banalizuar komentet, portalet, parlamentin. Rama të marrë edhe 300 mandate të njëjtën gjë do të bëjë”, tha Alizoti.

Sa i përket moshapjes së negociatave në qershor, siç u vendos edhe dje në Samitin e Berlinit, Alizoti fajëson drejtpërdrejt kryeministrin Rama si dështak.

“Është e thjeshtë. Shqipëria është e falimentuar. Ka 6 vjet në këtë situatë. Do rilindnim. 6 vjet asnjë hap afrimi me BE-në. Ke hyrjen në NATO dhe ëndrrën e liberalizimin e vizave. Për ne një gjë e madhe. Janë vrarë njerëz në kufi e janë mbytur njerëz në dete për këtë. Si mund të hapen negociatat?! Shqipëria ka refugjatë pas Sirisë, vendi me luftën më të ashpër dhe brutale”, shtoi Alizoti.

/Syri

Etiketa: Alizoti