Alketa Vejsiu: Nëse ende i ke këta dy personat në jetë, je me fat

Sot nese merr ende nje telefonate nga nena ose babai duhet te ndihesh me shume fat! Mendo per te gjithe ata qe i kane humbur! Per te gjjthe prinderit e embel e te dashur, qe na sjellin ne jete, qe bejne mijera sakrifica per te na rritur dhe edukuar, qe me aq shume durim duan nipat dhe mbesat; per te gjithe ata qe ikin sot nga kjo bote “vetem” pa pasur doren e te shtrenjteve afer ne momentet fundit, sepse Corona urdheron keshtu! Thjesht nje mendim mengjesi pas nje nate te shqetesuar me shume pikepyetje per te panjohuren qe kemi perpara qe uroj te zgjidhet sa me pare per te gjithe. ❤️ —- Se ancora ricevi una telefonata dai tuoi genitori, devi sentirti fortunato! Pensa a tutti quelli che hano perso i loro cari! Quanto mancano! Un pensiero oggi va per tutte quelle vite che si sono spente senza avere la carezza, la mano e l’affetto del propio figlio, perché Corona vuole cosi! A tutti i genitori del mondo! Tanto Amore e Gratitudine perché ci hano portato in vita, ci hano cresciuto con mille sacrifici e continuano a regalare afetto ed amore senza condizioni❤️❤️❤️