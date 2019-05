“Allegri ma tha emrin e pasuesit të tij, Guardiola ma mohoi”

Ju sugjerojme

Ivan Zazzaroni, drejtori i “Corriere dello Sport-Stadio”, ka hedhur dritë sa i përket manovrave të Juventusit për të zgjedhur pasuesin e Massimiliano Allegrit: “Lexoj për Guardiolan te Juventusi dhe se ka qenë në Milano… Atëherë, i telefonova dhe më tha që jam në Abu Dhabi. E shkruajta dhe më ofenduan shumë. Mendoj se është pjesë e informacionit, rrjetet sociale janë prodhues të disinformacionit”.

“Fola vetë me Pepin, nuk e ka ndër mend që të lërë Cityn, ku mund të flasë spanjisht sepse rrethohet nga njerëz që njeh. Trajenri i ardhshëm i Juventusit, për mua, 99% është Maurizio Sarri. Kam udhëtuar me Allegrin dhe më tha: “mendoj se do të marin Sarrin”.

“Besoj te Guardiola, sepse më tha disa fjali që nuk dua të them. Juventusi nuk përgënjeshtron sepse ka hallin e bursës, që rritet… Sarri është zgjidhja më e mundur, Inzaghi është e shkuar dhe e harruar. Pochettino është një pikëpyetje e madhe”.

Etiketa: allegri