“Amazon” prezanton dronët shpërndarës të porosive

“Amazon” ka prezantuar dronët e telekomanduar, që muajt e ardhshëm do të fillojnë shpërndarjen e paketave në shtëpitë e porositësve.

Gjiganti i blerjeve “online” nuk ka dhënë një kohë të saktë se kur dronët do të nisin shpërndarjen, por thotë se dronët e tij të rinj përdorin vizionin kompjuterik, e mund të pikasin apo evitojnë njerëzit apo edhe telat e rrobave në kopshte, kur ata të ulen.

Jeff Wilke, që mbikëqyr rrjetin e tregtisë së “Amazon” tha se, dronët janë tërësisht elektrikë dhe mund të fluturojnë në distanca deri në 24 km, e ta bëjnë këtë brenda 30 minutave. Ata mund të mbajnë po ashtu pako që arrijnë deri në 2.3 kg.

“Amazon” ka vite që punon për shpërndarjen me dronë. Në dhjetor të vitit 2013, presidenti dhe themeluesi i “Amazon”, Jeff Bezos tha se dronët do të fluturonin drejt shtëpive të porositësve brenda 5 vitesh. Por, ky afat kaloi për shkak të problemeve me rregulloret.

Administrata Federale e Aviacionit, që rregullon përdorimin komercial të dronëve në SHBA, nuk ka bërë ende komente. Por në prill, një nëndegë e gjigantit të kërkimeve “Google” mori miratimin e administratës për të bërë shpërndarje me dronë në disa pjesë të Virginias.

