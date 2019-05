Amb.SHBA njofton shtetasit e vet: Nesër pritet demonstratë e madhe

Ju sugjerojme

Ambasada e SHBA në Tiranë ka njoftuar shtetasit amerikanë që të qëndrojnë larg zonave ku nesër opozita do zhvillojë protestën e gjashtë kombëtare. Përmes një njoftimi në gjuhën angleze në faqen zyrtare të ambasadës, porositen shtetasit amerikanë që jetojnë në Tiranë se demonstrimi do të jetë mjaft i madh, do të nisë në orën 19:00 por nuk dihet sa do të zgjasë. Ambasada thekson gjithashtu se në protestat e kaluara ka pasur akte dhune, ndërsa forcat e rendit kanë përdorur ujin me presion dhe gazin lotsjellës për të shpërndarë turmat.

Njoftimi i ambasadës së SHBA:

Vendndodhja:

Ndërtesa e Parlamentit (Tiranë)

Zyra e Kryeministrit (Tiranë)

Ndërtesa të tjera qeveritare (Tiranë)

Ngjarje: Një demonstrim i madh pritet të zhvillohet pranë Zyrës së Kryeministrit më 25 maj 2019, duke filluar nga ora 7:00 pasdite. Grupi synon të protestojë kundër qeverisë shqiptare dhe mund të lëvizë në vende të ndryshme në Tiranë. Kohëzgjatja e demonstratës së pritshme është e panjohur. Demonstrimet e kohëve të fundit kanë përfshirë dhunën. Forcat e sigurisë kanë përdorur ujit me presion dhe gaz lotsjellës për të shpërndarë turmat.

Personeli i Ambasadës së SHBA-së dhe anëtarët e familjes janë të detyruar të shmangin të gjitha pikat e grumbullimit dhe vendet ku demonstratat janë të pashmangshme ose në vazhdimësi.

Veprimet për t’u marrë:

Shmangni grumbullimet e mëdha dhe vendet ku demonstratat janë të pashmangshme ose në vazhdimësi.

Jini të vetëdijshëm për vendndodhjen tuaj.

Monitoroni mediat lokale për përditësime.

Mbani një profil të ulët





Etiketa: Ambasada e SHBA