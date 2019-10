Ambasada e USA lançon “Debati mbi Ekonominë”

Ju sugjerojme

“Pres me kënaqësi të shoh se si Programi Kombëtar i Debatit mbi Ekonominë do të japë fryte në formën e qytetarëve më të angazhuar. Shpresoj se ai do të krijojë një brez të rinjsh të armatosur me shprehitë dhe dëshirën për të forcuar më tej demokracinë e Shqipërisë.”

Kështu shprehet Zv.Shefja e Marrëdhënieve me Publikun, Lucija Straley, në nisjen e këtij programi të mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara. Programi do të zbatohet nga Junior Achievement Albania në dymbëdhjetë universitete në mbarë Shqipërinë.









Ai synon të ndërtojë një kulturë debati midis të rinjve duke i mësuar ata të mendojnë në mënyrë kritike për të përmirësuar aftësitë e tyre të komunikimit dhe për të rritur besimin e tyre për t’u përfshirë në ligjërimin publik si qytetarë aktiv.

“Teksa marrin përsipër këtë detyrë, Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë me ta, duke i ndihmuar për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur shqiptare”, tha Zv. Shefja e Marrëdhënieve me Publikun Lucija Straley.



Etiketa: Ambasada USA lançon debatin për ekominë