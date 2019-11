Ambasada mesazh për korrupsionin ditën e diplomimit të juristëve

Ju sugjerojme

Zëvendësambasadori amerikan në detyrë, Daniel Koski, përshëndeti diplomimin e studentëve të Fakultetit të Drejtësisë në Tiranë.

Gjatë fjalës së tij, numri dy i SHBA në Tiranë inkurajoi të diplomuarit se do kenë mbështetjen e plotë të Amerikës në luftën kundër krimit dhe korrupsionit.









“Demaskojeni korrupsionin dhe nxirreni atë në dritë që ta shohin të gjithë”, ka thënë Koski.

Postimi i plotë

Shpresoj të jeni faktorë ndryshimi për forcimin e integritetit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Por, dijeni, se puna juaj nuk do jetë e lehtë. Korrupsioni është gjithandej dhe fshihet në vendet më pak të dyshimta. Ju bëj thirrje që të bëheni pjesë e një brezi të ri që kundërshton korrupsionin kudo që ta shihni. Dhe, ju sfidoj që të bëheni të guximshëm. Demaskojeni korrupsionin dhe nxirreni atë në dritë që ta shohin të gjithë. Kthejeni veten në mbrojtës të një sistemi etik drejtësie dhe heronj të atyre që ai u shërben… Dhe dijeni që Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të qëndrojnë me ju për sa kohë ju përkrahni një sistem gjyqësor transparent dhe etik. Mbështetja jonë për atë kauzë dhe për ata që na bashkohen në çuarjen e saj përpara, nuk do të lëkundet kurrë dhe nuk do të dobësohet asnjëherë.

Lexoni fjalën e plotë:

Etiketa: Ambasada Amerikane