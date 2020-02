Ambasadorja amerikane, Yuri Kim: SPAK duhet të ketë sukses

Ju sugjerojme



Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Yuri Kim, ka dhënë sot një mesazh të fortë për sundimin e ligjit në vendin tonë. Kryediplomatja amerikane shkruan në Twitter se SHBA mbështet me forcë sundimin e ligjit, ndërsa shton se SPAK duhet të ketë sukses.

“SHBA mbështet me forcë sundimin e ligjit në Shqipëri. SPAK duhet të ketë sukses!”, shkruan ambasadorja Kim, ndërsa mesazhi i saj është shpërndarë edhe në Twitter-in e ambasadës amerikane në Tiranë.









Reagimi i fortë i SHBA vjen pas ligjeve anti-KÇK që po kërkon të miratojë Edi Rama dhe mazhoranca e tij, si dhe aksioni OFL që ka nisur të zhvillohet me një akt normativ dhe pa bazën ligjore të nevojshme.

Nga ana tjetër, ambasadori i BE në vendin tonë Luigi Soreca zvilloi sot një takim kryetarin e SPAK Arben Kraja, me të cilin diskutoi për sfidat e SPAK si institucion të ri, si dhe rishpërndarjen e kompetencave me Prokurorinë e Përgjithshme dhe zyrat lokale.

“Takim shumë produktiv sot me Kryetarin e SPAK Z. Arben Kraja. Ne diskutuam sfidat e SPAK si institucion të ri. Kemi diskutuar gjithashtu për rishpërndarjen e kompetencave me Prokurorinë e Përgjithshme dhe zyrat lokale, dhe zbatimin e ligjit të ri për masat parandaluese”, tha Soreca.

