Ambasadorja Kim: Donacionet për popullin shqiptar, duhet transparencë dhe llogaridhënie

Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Ambasadorja e SHBA në Tiranë, bëri të ditur pasdite vonë se ka patur takime me udhëheqësit kryesorë në vend, ku thelbi i bisedave ka patur të bëjë me tranparencën dhe llogaridhënien lidhur me donacionet që u mblodhën për Shqipërinë. Zonja Kim thekson, në njoftimin që ka shpërndarë ambasada, se donacionet dhe ndihmat ishin për popullin shqiptar.









Njoftimi i plotë:

Sot u takova me Kryeministrin Edi Rama, Presidentin Ilir Meta dhe Kryetarin e Partisë Demokratike, Lulzim Basha për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit dhe pritshmëritë e Shteteve të Bashkuara. Për sa i përket specifikisht, konferencës së donatorëve në Bruksel, ne besojmë se ajo pasqyron solidaritetin, mbështetjen dhe dëshirën e komunitetit ndërkombëtar për ta ndihmuar popullin shqiptar në përpjekjet e rindërtimit pas tërmetit. Diskutuam gjithashtu edhe për pritshmëritë për transparencë dhe llogaridhënie përgjatë gjithë këtij procesi. Përveç konferencës së donatorëve, diskutova edhe për hapat e rëndësishëm që Shqipëria duhet të ndërmarrë në javët e muajt e ardhshëm, duke treguar pjekuri, respekt për institucionet dhe besim në proceset demokratike. Presim që udhëheqësit shqiptarë të sillen në mënyrë të tillë që të jetë e përgjegjshme dhe për të mirën e popullit shqiptar. Ne e sigurojmë popullin shqiptar se ne do të jemi aty për të vëzhguar dhe kontribuar.