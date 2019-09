Analiza e dokumentit/ OSBE-ODIHR: Nuk ishin zgjedhje

Ju sugjerojme

Misioni i Vëzhguesve të OSBE-ODIHR pritet të publikojë nesër raportin final për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Ky raport i ka shkuar disa institucioneve dhe zyrave, dhe tashmë ka rënë në dorën e medias. Në pikat e tij kryesore, vlerësimi i institucionit më të rëndësishem për zgjedhjet, është se me 30 qershor, praktikisht nuk kishte zgjedhje. Po ashtu, vihet re se qendrojnë të gjitha gjetjet e raportit paraprak të mbajtur me 1 Korrik. Sigurisht, mungon ajo fjalia që e ka çdo raport, që zgjedhjet ishin demokratike dhe plotësuan kriteret ndërkombëtare.

Shihni çfarë shkruan OSBE-ODIHR: Zgjedhjet thotë ky raport, nuk morën në konsideratë intererin e elektoratit.

“Zgjedhjet lokale të 30 Qershorit u mbajtën pa e marrë shumë në konsideratë interesin e elektoratit dhe se në një klimë ngërçi dhe polarizimi politik, votuesit nuk e patën mundësinë të zgjidhnin mes disa opsioneve politike”.

Më tej, prapë duke shkuar tek njerëzit, tek qytetarët, OSBE-ODIHR konstaton se u shkatërrua besimi i tyre.

“Atmosfera e pasigurisë ligjore dhe mosmarrëveshja midis institucioneve kryesore shkatërroi besimin e publikut në legjitimitetin e zgjedhjeve”.

Sërish, një gjetje tjetër e fortë, prapë lidhur me votuesit. Sipas OSBE-ODIHR, ata u kërcënuan, dhe u shatanzhuan për votën.

“Qytetarët, veçanërisht ata të punësuar në administratën publike, u vunë nën presion për të demonstruar preferencën e tyre politike, e cila është në kundërshtim me Paragrafin 7.7 të Dokumentit të Kopenhagës të OSBE-së të vitit 1990. ODIHR mori shqetësime nga qytetarët se duke votuar apo abstenuar potencialisht kjo do t’i ekspozonte ato ndaj ndëshkimit në komunitetin e tyre. Disa përshkruan kërcënime të drejtpërdrejta dhe shantazh për pushime nga puna apo heqjen e përfitimeve të ndihmës sociale. Punonjësit e administratës publike dhe ndërmarrjeve shtetërore ishin nën presion të drejtpërdrejtë dhe indirekt për t’u përfshirë në veprimtari politike gjatë dhe pas orarit të punës, dhe se punësimi në sektorin publik varet nga përkatësia politike dhe kjo bie ndesh me paragrafin 5.4 të Dokumentit të Kopenhagës të OSBE-së të vitit 1990”, shkruan Raporti.

Po ashtu, kur jemi tek thelbi i zgjedhjeve, OSBE-ODIHR veçon një tjetër anomali të madhe.

“Votimet e 30 Qershorit në thelb nuk ishin për të zgjedhur Kryebashkiakët, por zgjedhja thelbësore e paraqitur para qytetarëve ishte nëse duhet të marrin pjesë apo jo”, pohon OSBE-ODIHR.

Këto janë konstatimet thelbësore që kanë të bëjnë me të drejtën themelore të njeriut për të zgjedhur, e cënuar rëndë, e shkelur sipas këtij raporti.

Më tej, OSBE-ODIHR ka konstatuar shumë shkelje ligjore të vetë procesit, që në thelb nuk ishte një proces zgjedhor.

Qe nga vendimet e njëanshme të KQZ, ndikimin e anëtarëve të Kolegjit Zgjedhor nga procesi i vetingut, janë konstatuar po ashtu deformime në lëshimin e votës, dhe shumë probleme të tjera që flasin për parregullsi të rënda.

Ja disa nga konkluzionet më të ashpra të Raportit.

-“Pasiguria juridike mbi zgjedhjet u rrit për shkak të mosmarrëveshjes midis palëve të interesuara zgjedhore në lidhje me ndarjen e përgjegjësisë midis Gjykatës Kushtetuese, si organi i vetëm i mandatuar për të vendosur mbi kushtetutshmërinë e dekreteve presidenciale, dhe Kolegjit Zgjedhor që ka mandat të mbikqyrë ligjshmërinë e procesve zgjedhore”.

-“Dekreti i Presidentit të Republikës për caktimin e datës 13 Tetor si ditë të zgjedhjeve lokale nuk u publikua në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, edhe pse publikimi i këtij akti të nxjerrë nga Presidenti i Republikës është i detyrueshëm nga ligji”.

-“Nuk ka dispozita të posaçme për zhvillimin e zgjedhjeve pa kundërshtar dhe nuk ka kërkesë minimale ligjore për pjesëmarrjen e votuesve për vlefshmërinë e rezultatit”.

-“Votuesve jo gjithmonë ju kontrollua gjurma e bojës apo jo gjithmonë u shenjua me bojë përpara dhënies së fletës së votimit. Në listat e zgjedhësve u konstatuan nënshkrime dukshëm identike, që janë provë e votimit me përfaqësim nga të tjerë”.

-“KQZ interpretoi ligjin në mënyrë të paqendrueshme dhe në një mënyrë tepër të zgjeruar, duke ulur sigurinë juridike”.

-“Ndërsa gjyqtarët e Kolegjit Zgjedhor gëzojnë imunitet dhe nuk mund të jenë subjekt i procedurave disiplinore gjatë gjithë afatit për të cilin Kolegji është i konstituuar, ata i nënshtrohen “procesit të vettingut” në vazhdim, i cili mund të ndikojë në sigurinë e mandatit të tyre dhe në këtë mënyrë të ndikojë potencialisht në pavarësinë e tyre”.

-“Mospranimi i komisionerëve të opozitës në administratën zgjedhore për shkak të interpretimit të ligjit nga KQZ, e la administratën zgjedhore politikisht të pabalancuar. Për pasojë, shumë bashkëbisedues të Misionit të Vëzhgimit të ODIHR shprehën mungesë besimi për të gjitha nivelet e komisioneve”.

-“Në disa raste KQZ zbatoi ligjin në mënyrë të paqëndrueshme ose në atë mënyrë që solli paragjykim. Disa vendime të KQZ-së, përfshirë ato për mohimet dhe ankesat për regjistrimin e kandidatëve, u publikuan me një vonesë të konsiderueshme, gjë që cënoi transparencën”.

-“KQZ-ja interpretoi ligjin në një mënyrë tepër të gjerë dhe nganjëherë në kundërshtim me praktikat e mëparshme, duke cënuar sigurinë juridike. KQZ-ja e regjistroi Partinë Bindja Demokratike si subjekt zgjedhor më 27 prill, megjithëse kjo e fundit u regjistrua si parti politike vetëm në 25 Prill, me një vendim gjyqësor që mori formë të prerë në 10 maj. KQZ nuk i kërkoi të partisë së sapo regjistruar BD që të mbledhë nënshkrime mbështetëse siç e kërkon ligji”.

-“ODIHR ishte dëshmitar i rasteve të kërcënimit të votuesve dhe shkeljes së fshehtësisë së votës në qendrat e votimit, mirëpo për këto raste nuk është regjistruar zyrtarisht asnjë procedim penal nga prokuroria. Ka një shqetësim për mungesën e përgjithshme të efektivitetit të hetimeve penale që kontribuojnë në perceptimin e përhapur të pandëshkueshmërisë mbi krimet elektorale të kaluara, duke përfshirë votimin dhe presionin ndaj votuesve”.

-“Media mbetet e varur nga përfitimet politike dhe interesat e biznesit të pronarëve të tyre, dhe se në mungesë të vetë-rregullimit efektiv, gazetarët operojnë në kushte të pasigurta të punës dhe shpesh përdorin auto-censurimin”.

Në përfundim, Raporti sjell 20 rekomandime që janë hartuar nga ekspertët e OSBE-ODIHR, ku 6 prej tyre vlerësohen si prioritare. Ato kanë të bëjnë me çështjet kyçe për zgjedhjet në Shqipëri, sic janë: Nevoja për angazhimin e palëve politike në një dialog të hapur dhe gjithëpërfshirës; pluralizimi demokratik në Shqipëri; e drejta e qytetarëve që nëpërmjet zgjedhjeve të diktojnë qeverisjen; keqpërdorimi dhe presioni mbi administratën publike; fshehtësia dhe liria e votës, si dhe shmangia e formave të paligjshme të ndikimit mbi votuesit; pavarësia e administratës zgjedhore; garantimi i pavarësisë dhe paanshmërisë së sistemit gjyqësor; hetimi i shpejtë, i plotë e transparent i krimeve zgjedhore dhe ndëshkimi i autorëve të këtyre krimeve.

Etiketa: OSBE/ODIHR