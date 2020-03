Analiza vjetore e KLSH-së: Mes Kosovës, Petro Markos, librit dhe Prokurorit të Përgjithshëm

Ju sugjerojme



Nga Redi Ametllari, Auditues KLSH





Kontrolli i lartë i Shtetit ka zhvilluar analizën vjetore për vitin 2019 në datën 28-29 shkurt në qytetin historik të Vlorës. Analiza u zhvillua në ambientet e Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”, nën moderimin dhe drejtimin e Kryetarit të KLSH-së, z.Bujar Leskaj ku përpos audituesve, morën pjesë Prokurori i Përgjithshëm z.Olsian Cela, Auditori i Përgjithshëm i Kosovës, z.Besnik Osmani, Rektori i Universitetit, z. Roland Zisi, shkrimtari z.Preç Zogaj Prof.Dr.Bardhosh Gaçe, Zv/Kryetari i Shoqatës “Petro Marko”, poeti Eqerem Canaj, ikona e futbollit shqiptar, z.Vasil Ruci dhe znj.Edlira Cerkezi, titullare e grupit mësimor të letërsisë në Universitetin “Ismail Qemali”.









Në fjalën e tij të çeljes së analizës, Kryetari z.Bujar Leskaj shpalosi jo vetëm dinamikën institucionale të vitit 2019, linjat e zhvillimit dhe arritjet, por nxori në pak faktin se ndonëse viti 2019 e gjeti KLSH-në në mungesë të finalizimit të vendimmarrjes nga politika e lartë shtetërore për zgjedhjen e Kryetarit të ri të KLSH-së, veprimtaria e institucionit është kryer duke respektuar Kushtetutën dhe ligjin organik, duke garantuar vijimësinë e konsolidimit si institucion modern i auditimit të jashtëm në Shqipëri. Cilido gazetar do të shquante vetëtimthi në fjalimin e Kryetarit Leskaj lajmin e dëmit ekonomik prej 27,3 miliardë lekë, ose 223,8 milionë euro. Në fakt, ky dëm i konstatuar vjen nga një punë voluminoze, aq përkushtuese sa shifra ka pas presjes, në mënyrë figurative, duke përmirësuar metodologjinë audituese, audituar mbi bazë risku dhe miratimin e manualeve të auditimit sipas standardeve ndërkombëtare, por mbi të gjitha për të arritur në zbulimin e plot 223,8 milionë euro, duhet kuptuar se do të ishte e pamundur pa një luftë pakompromis të KLSH-së kundër korrupsionit.

Me këtë kompozim, kjo analizë e KLSH-së përpos qëllimit të vet si vijim i një traditë institucionale, bart dy ngjyrime, njërin e besueshmërisë ndërinstitucionale dhe kombëtare që iu kushtua ditës së parë të konferencës në 28 shkurt dhe së dyti një ngjyrim estetiko-kulturor që u shpalos në ditën e dytë në 29 shkurt, të cilat përpos ndarjes kalendarike duhet të veçohen e nxirren në pah në përmbajtjen e tyre për të kuptuar dimensionet e kësaj analize por edhe risitë që ka sjell.

Në ngjyrimin e besueshmërisë ndërinstitucionale dhe kombëtare duhet të shquajmë dy elementë. Së pari, pjesëmarrja aktive e Prokurorit të Përgjithshëm, z.Olsian Çela dëshmon se KLSH-ja qëndron si një fortesë besueshmëri për vet reformën në drejtësi, madje shërben si një shembull që duhet ndjekur për çdo institucion të ri të ngritur nga reforma. Prokurori i Përgjithshëm, z. Olsian Çela, në fjalën e tij e konsideroi KLSH-në si një institucion partner ku puna audituese ka krijuar një sinergji me punën e Prokurorisë. Madje, z.Çela theksoi nevojën për të nënshkruar një marrëveshje të re bashkëpunimi mes KLSH-së dhe Prokurorisë së Përgjithshme për ta ngritur këtë bashkëpunim ne një shkallë më sipërore, ku të dy institucionet do të punojnë më ngushtë me njëra tjetrën në luftën kundër korrupsionit. Gjatë diskursit të tij, z.Çela parashtroi para audituesve disa rekomandime e sugjerime sesi mund të përmirësohen kallëzimet penale të bëra nga KLSH. Fjalët e z.Olsian Çela ritheksojnë pikërisht besimin e një institucion shtyllë të sistemit të drejtësisë si Prokuroria e Përgjithshme tek KLSH-ja.

Së dyti, prezenca, tanimë e përvitshme, e Audituesit të Përgjithshëm të Kosovës z.Besnik Osmani dëshmon për karakterin patriotik dhe kombëtar të KLSH-së, në atë masë saqë mund të thuhet pa dyshim se bashkimi kombëtar i Shqipërisë me Kosovën ka kaluar pikësëpari mes KLSH-së dhe ZKA-së. Ky konstatim nuk është një lexim mes rreshtash i fjalës së z.Osmani, por një pohim i vet Audituesit të Përgjithshëm të Kosovës se :“KLSH-ja dhe ZKA-ja janë shembulli më i mirë i bashkëpunimit të organizatave simotra midis Shqipërisë e Kosovës, i cili duhet të ndiqet si model edhe nga institucionet e tjera të të dy vendeve. Ne do të vazhdojmë edhe më tutje bashkëpunimin e ndërsjellë, në shumë projekte në të ardhmen”, theksoi z.Osmani. Me theks të veçantë, z.Besnik Osmani falënderoi për mbështetjen dhe lobingun që Kryetari z.Bujar Leskaj ka bërë për anëtarësimin e fundit të ZKA-së në Organizatën Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI), duke e konsideruar si arritje kulminante, jo vetëm për ZKA-në, por edhe për Kosovën.

Në aspektin e ngjyrimit estetiko-kulturor që bart analiza vjetore e KLSH-së duhet të veçojmë, së pari, shndërrimin e analizës vjetore në një homazh për shkrimtarin e madh Petro Marko. Sikurse e cilësoi Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj.“…Sa herë flitet për njerëz të dimensionit dhe talentit të Petro Markos, unë mendoj se krijohet një mundësi për të folur dhe bashkëbiseduar për gjëra të rëndësishme të vendit, kombit, kulturës dhe të letërsisë. Petro Marko ishte i tillë dhe si i tillë ai të “imponon” pasi në personin e tij janë shpalosur dy dimensione të mëdha: njeriu dhe shkrimtari. Ashtu siç ndodh, çdo njeri i madh mund të mos jetë një shkrimtar i madh, dhe anasjelltas tek Petro Marko ishin bërë bashkë, edhe njeriu edhe shkrimtari i madh…Ai u përplas me te gjithë regjimet politike në të cilat jetoi, qoftë atë monarkist, fashist, nazist dhe atë të totalitarizmit shqiptar duke qene njeri me personalitet letrar dhe publicistike me te persekutuar te Shqipërisë. Pena e tij nuk qe kurrë lajkatare dhe pse ku e zinte një vit nuk e zinte tjetri. Petro Marko mbeti një njeri ku koncepti i lirisë shfaqej në të gjithë format e veta, pavarësisht ndryshimeve dhe zhvillimeve vepra e tij artistike nuk ka pasur dhe as do të ketë nevojë të revizionohet”.

Jeta dhe vepra e Petro Markos iu përcoll në mënyrë mjeshtërore pjesëmarrësve të KLSH-së nga intelektuali dhe eruditi Profesor Bardhosh Gaçe, i cili e risolli përmes një rrëfimi brilant jetën e shkrimtarit të madh, sikur vet Petro Marko të ishte aty mes analizës vjetorë të KLSH-së. Aq e gjallë dhe plot emocione ishte narrativa e Profesor Gaçes, i cili kishte patur fatin ta njihte nga afër Petro Markon, saqë nxiste tek cilido intelektual apo mik të librit një dyshim ngacmues se për Petro Markon duhet të shkruhet më shumë, sepse kjo figurë e madhe vazhdon të ketë një vakum tek patriotizmi i tij, peripecitë e jetës, apo historiku i përndjekjeve nga regjimet fashiste dhe komuniste. Me pak fjalë, Petro Marko përmes librave na mëson shumë mbi letërsinë, por jeta e Petro Markos është një letërsi më vete. Falë rrëfimit të Profesor Bardhosh Gaçes, analiza vjetore e KLSH-së u shndërrua në një forum jo vetëm të kritikës letrare, por u shndërrua në një telajo ku u portretizua në plotësinë e vet figura e patriotit, shkrimtarit dhe njeriut të madh Petro Marko.

Së dyti, në debutimin e tij artistik, analiza vjetore u kthye në një promovim të librin më të ri të shkrimtarit Preç Zogaj “Anjeza nuk u zgjua”. Z. Zogaj përshëndeti audituesit e KLSH-se dhe foli me modesti për veprën e tij të fundit, duke vlerësuar interesin e këtij stafi për librin. Një falënderim të veçante z. Zogaj adresoi për Kryetarin z.Bujar Leskaj, duke e cilësuar si mik të shkrimtarëve dhe dashamirës të letërsisë.

Së treti, por jo nga rëndësia, në ambientet e Bibliotekës së Vlorës, “Shefqet Musaraj” u bë promovimi i botimeve të KLSH-së, me qëllim dhurimin të 11 titujve të kolanës së botimeve të KLSH-së për vitin 2019. Kryetari i KLSH-së, z.Bujar Leskaj bëri një pasqyrë të botimeve të KLSH-së në 8 vite, duke theksuar rëndësinë e madhe që kanë për transparencën e veprimtarisë së institucionit, ku në 8 vite janë botuar 113 botime krahasuar me vetëm 12 botime në 20 vjet (1991-2011). Znj. Eda Rama, Drejtoresha e Bibliotekës falënderoi përzemërsisht z.Leskaj për kujdesin që tregon për qytetin e Vlorës dhe veçanërisht për bibliotekën e qytetit, mik i së cilës është që në fëmijërinë e tij.

E praruar me ngjyrimin e besimit ndërinstitucional dhe kombëtar në njërën anë dhe me ngjyrimin estetiko-kulturor në anën tjetër, analiza vjetore e KLSH-së nxori në pah karakterin e besueshmërisë, patriotizmit dhe të kulturës së KLSH-së, duke vepruar dyfish si KLSH, njëherësh si Kontroll i Lartë i Shtetit ashtu edhe si Kultura e Lartë e Shtetit. Pikërisht, ky atribut i fundit e ka kthyer KLSH-në në një forum institucional, kombëtar dhe kulturor, ku institucionet më të larta të shtetit qasen për të nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, ku institucionet e Kosovës i besojnë anëtarësimin në organizata ndërkombëtare dhe ku intelektualë dhe shkrimtarë i besojnë promovimin e librave të tyre.

