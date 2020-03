Analize për të mos u humbur/ Përgjegjësitë dhe dështimet konkrete të qeverisë me koronavirus

Ju sugjerojme



Në datën 23 shkurt 2020 në Itali u shpall zyrtarisht gjendja e epidemisë së shkaktuar nga përhapja e virusit COVID-19, e cila po vijon të përhapet në mënyrë të frikshme, duke shkaktuar deri më tani më shumë se 1200 të vdekur. Italia është një nga shtetet me të cilën Shqipëria ka një fluks të lartë udhëtarësh, rreth 5000 në ditë, dhe për këtë shkak rreziku për përhapjen e virusit, që nga ajo datë edhe në Shqipëri u rrit në mënyrë të menjëhershme.

Qeveria deri në datë 9 mars, ku u shfaqën edhe rastet e para të të prekurve me virusin e ri COVID-19, raportonte se kishte marrë masa për të parandaluar përhapjen e virusit në vendin tonë, por publikisht dhe në mënyrë të dukshme, ishin marrë vetëm dy masa:









Pajisja e stafit mjekësor me 1.2 milion maska mbrojtëse.

Ishin caktuar në pikat e kalimit të kufirit njësi mjeksore që bënin vetëm matjen e temperaturës.

Të dyja masat duket që ishin jo efektive. Asnjë buxhet shtesë për përballimin e situatës, blerjen e pajisjeve, apo shtimin e kapaciteteve trajtuese të të sëmurëve nuk u morë deri më datën 9 Mars, ku u shfaqen rastet e para dhe ku Qeveria njoftoi atë ditë se vendos në dispozicion të situatës 3.5 milion dollarë.

Për masën e parë Qeveria ka pranuar se maskat e shpërndara tek stafi shëndetësore nuk ishin në efektshëmrinë e tyre të plotë, për shkak se ishin të skaduara. Kjo bëri që sot të ketë edhe mjekë të prekur nga virusi i ri, apo të tjerë mjekë e infermierë që presin në izolim rezultatin e testit.

Për masën e dytë, që në fillim ekspertët u shprehën se ishte jo efektive, duke qenë se personat e prekur nga virusi mund të shfaqnin shenjat e para të sëmundjes (temperaturë apo kollë) pas kalimit të deri në 14 ditë nga momenti i infektimit.

Në marrjen e këtyre masave, duket se Qeveria ka injoruar detyrimet e përcaktuara nga ligjet në fuqi. Kryeministri shfaqet disa herë në ditë në komunikim publik, ku njofton herë pas herë marrjen e masave për përballimin e situatës, duke i atribuar vetes marrjen e vendimeve. Të gjithë kanë dëgjuar që i drejtohet qytetarëve me thirrjen “Më shani më mallkoni sa të doni, masat ndaluese do të jenë drastike”, a thua se janë në dorë të tij dhe jo detyrime që i vendos ligji. Ajo që sot shfaq interes është fakti nëse Kryeministri, Qeveria dhe institucionet shtetërore, i kanë marrë apo jo të gjitha masat që parashikon ligji në fuqi, për të parandaluar virusin që ka mbyllur në shtëpi 3 milion shqiptarë, ka pezulluar veprimtarinë e tyre sociale dhe ekonomike.

Ligji nr. 15/2016 “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infective”, që ka për qëllim mbrojtjen e popullatës nga infeksionet dhe sëmundjet infektive, duke përcaktuar rregullat dhe aktivitetet për zbulimin në kohë, evidentimin, parandalimin dhe kontrollin e tyre, për eliminimin dhe zhdukjen e sëmundshmërisë dhe të vdekshmërisë nga këto sëmundje, duket se nuk është zbatuar.

Qeveria nuk ka ofrojë falas për çdo person të gjitha mjetet mbrojtëse për parandalimin e sëmundjeve infektive me karakter epidemik, sic është edhe virusi COVID-19. Mjetet mbrojtëse që janë të nevojshme për të siguruar minimizimin e përhapjes së virusit, si dizifektantët apo maskat mbrojtëse, nuk janë në dispozicion të popullatës, e cila në shumicën dërrmuese të saj, është e varfër dhe nuk mund t’i sigurojë vetë.

Neni 4

Parimet për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive

Parimet kryesore për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive janë si më poshtë:

c) parandalimi dhe luftimi i infeksioneve dhe sëmundjeve infektive ofrohet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë;

ç) parandalimi dhe luftimi i sëmundjeve infektive me karakter epidemik, sipas listës përkatëse të përgatitur nga Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës Epidemike, të miratuar me urdhër nga ministri përgjegjës për shëndetësinë, ofrohet falas për çdo person;

dh) çdo person ka të drejtë të përfitojë nga masat për mbrojtjen nga sëmundjet infektive.

Qeveria nuk ka marrë disa nga masat me karakter të përgjithshëm që ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive, sic ligji e detyron.

Asnjë masë e shtuar nuk është marrë për ruajtjen e kushteve teknikosanitare dhe higjenike në ndërtesat jopublike apo edhe në mjediset publike; nuk janë aplikuar lëndë biocide në qendrat e banuara, hapësirat publike, vecanërisht në Tiranë, ku dëndësia e popullësisë është e lartë dhe përhapja e virusit mund të bëhet me shpejtësi. Shumica dërrmuese e punonjësve të shëndetësisë në qendrat shëndetësore apo spitalet e vendit janë pa masa shtesë të mbrojtjes personale, ku shumica janë pajisur me maska të skaduara, që nuk ofrojnë asnjë nivel minimal mbrojtje.

Neni 6

Masa të përgjithshme

Masa të përgjithshme për mbrojtjen nga sëmundjet infektive janë: c) ruajtja e kushteve tekniko-sanitare dhe higjienike në ndërtesa publike dhe jopublike, në mjetet e komunikacionit publik dhe në mjediset publike; d) aplikimi i lëndëve biocide, me karakter parandalues, në qendrat e banuara, hapësirat publike, objektet për furnizim me ujë të pijshëm, në objektet dhe mjetet e transportit publik, objektet për prodhimin dhe qarkullimin e artikujve ushqimorë, restorantet apo lokalet ku konsumohet ushqim dhe pije dhe në objekte të tjera publike; dh) sigurimi i mjeteve të mbrojtjes personale, që shërbejnë për mbrojtjen e punonjësve të shëndetësisë dhe personave të tjerë të ekspozuar ndaj agjentëve infektues nga kontaminimi, infektimi dhe prekja nga sëmundjet infektive.

Qeveria nuk ka marrë disa nga masat e veçanta që parashikon ligji për të frenuar përhapjen e sëmundjeve infektive. Asnjë njoftim nuk është dhënë nga autoritetet shtetërore, nga data 23 Shkurt ku u shfaq virusi në Italinë fqinjë, për personat që udhëtonin nga zonat e prekuara nga virusi, të cilët me ligj kanë deyrimin që të paraqiten pranë strukturave të rrjetit të inteligjencës epidemike dhe të miratuara nga ministri përgjegjës për shëndetësinë për të marrë udhëzimet. Madje nuk dihet dhe është e paqartë nëse këto Rrjete të Inteligjencës Epidemike ekzistojnë dhe nëse janë miratuar nga ministria e Shëndetësisë, përse nuk janë bërë publike.

Neni 7

Masa të veçanta

Personat që udhëtojnë në vende ku ekziston një sëmundje infektive si kolera, ethet hemoragjike, përfshirë dhe ebola, SARS, gripi i shpendëve, ethet e verdha, malaria apo sëmundje të tjera të rrezikshme, që mund të evidentohen, janë të detyruar të paraqiten pranë strukturave të rrjetit të inteligjencës epidemike dhe të miratuara nga ministri përgjegjës për shëndetësinë për të marrë udhëzimet, vaksinat apo mjekimet profilaktike të nevojshme.

Qeveria nuk urdhëroi kufizimin ose ndalimin e udhëtimeve në vendin ku ishte përhapur epidemia dhe as kufizimin ose ndalimin e qarkullimit në rajonet e infektuara ose të rrezikuara. Ky kufizim/ndalim u urdhërua nga Qeveria vetëm pasi u konstatuan rastet e para të personave me virusin COVID-19 në Shqipëri, edhe pse kjo është një nga masat që parashikon ligji për të mbrojtur popullatën nga sëmundjet infektive.

Neni 7

Masa të veçanta

Për të mbrojtur popullatën nga sëmundjet infektive, që kanë impakt të madh në shëndetin e saj, si kolera, murtaja, ethet e verdha, ethet hemorragjikevirale, SARS, gripi pandemik dhe sëmundje të tjera që mund të shfaqen, ministri përgjegjës për shëndetësinë, në përputhje me Rregulloren Ndërkombëtare të Shëndetit, miraton, me urdhër, masa të veçanta për mbrojtje nga këto sëmundje dhe, konkretisht: a) kufizimin ose ndalimin e udhëtimeve në vendin ku është përhapur epidemia nga këto sëmundje; b) kufizimin ose ndalimin e qarkullimit në rajonet e infektuara ose të rrezikuara.

Qeveria nuk mori masat për të mbajtur nën mbikëqyrje shëndetësore personat që hynë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe vinin nga vende endemike, me sëmundje infektive, sic ishte rasti i personave që vinin nga zonat e Italisë ku viruesi ishte përhapur. Nga data 23 Shkurt e deri më 10 Mars, asnjë prej këtyre personave nuk është mbajtur nën mbikëqyrje shëndetësore dhe për këtë shkak, vetëm pacienti i parë i konstatuar, 28 vjecari që u konsiderua si pacienti zero, infektoi të paktën edhe 9 pesona të tjerë.

Neni 17

Mbikëqyrja shëndetësore ndaj personave që mund të transmetojnë sëmundje infektive

Nën mbikëqyrje shëndetësore, për parandalimin e sëmundjeve infektive, vihen personat që:

dh) hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe vijnë nga vende endemike, me sëmundje infektive, të cilat trajtohen sipas konventave ndërkombëtare shëndetësore dhe Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit.

Qeveria nuk rezulton të ketë marrë masa shtesë të vecanta, ndërkohë që për masat e vecanta që parashikon neni 7 i ligjit, ka deklaruar masa të ndëshkimit administrativ, që nuk përputhen me ligjin.

Konkretisht:

– Ka deklaruar se për personat që kanë ardhur nga Italia, dhe që nuk vetëkarantinohen, do të aplikohet një gobë në vlerën 5000 euro.

– Ka deklaruar se bizneset që nuk ndalin aktivitetin, pra baret, restorantet, palestat e tjerë, do të aplikohet një masë gjobe prej 20 milion lekë.

Në fakt masat e gjobave përcaktohen nga ligji dhe kanë pësuar ndyshime me Aktin Normativ nr. 2 të datës 11.03.2020.

Për personat që nuk pranojnë të vendosen nën mbikëqyrje shëndetësore dhe kanë ardhur nga Italia masa e gjobës është 1 milion lekë dhe jo 5000 euro.

Për personat që nuk vetëkarantinohen dhe kanë ardhur nga Italia masa e gjobës është 1-7 milion lekë dhe jo një masë fikse sic deklaroi Kryeministri prej 5000 euro.

Për bizneset që nuk mbyllin aktivitetin, masa e gjobës është 1-7 milion lekë dhe jo 20 milion sic ka deklaruar publikisht Kryeministri.

Vetë Akti Normativ ka përcaktuar se për masat shtesë që do të miratohen nga Këshilli i Ministrave, masa e gjobës do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Nga konsultimi me Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë, rezulton se Fletorja e fundit Zyrtare e botuar është ajo nr. 36, datë 12 Mars. Nuk rezulton të jetë miratuar asnjë vendim Qeverie për këtë qëllim.

Nenin 35

Kundërvajtje administrative

c) Mosmarrja e masave të veçanta, sipas përcaktimeve të bëra në nenin 7, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 100 000 (njëqind mijë) deri në 700 000 (shtatëqind mijë) lekë;

ç) Refuzimi për vendosjen nën mbikëqyrje shëndetësore, sipas përcaktimeve të pikës 1, të nenit 17, dënohet me gjobë 100 000 (njëqind mijë) lekë, për personin, objekt i mbikëqyrjes shëndetësore, dhe 700 000 (shtatëqind mijë) lekë për punëdhënësin e tij;

dh) Moskryerja e veprimeve të detyrueshme për përballimin e epidemive, sipas përcaktimit të bërë në nenin 21, të këtij ligji, dënohet me gjobë, nga 100 000 (njëqind mijë) deri në 500 000 (pesëqind mijë) lekë, dhe me mbyllje të veprimtarisë.

1.1 Masa e gjobës dhe/ose masa të tjera administrative për moszbatimin e masave të përgjithshme dhe të veçanta, përkatësisht, sipas neneve 6, pika 2, dhe 7, pika 5, të këtij ligji,

përcaktohen në vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave.

