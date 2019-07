Andi Bejtja: Përgjimi i Zaev tregon kush do ndarjen e Kosovës

Ju sugjerojme

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka rënë pre e përgjimeve. Dy komedianë rusë, duke u prezantuar si ish-presidenti Ukrainas, Petro Poroshenko dhe shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, kanë telefonuar Zaev në një bisedë 50 minutëshe, ku janë nxjerrë të dhëna të rëndësishme, për rajonin përfshirë edhe çështen e kufijve Kosovë-Serbi.

Në lidhje me këto përgjime, gazetari Andi Bejtja shkruan se kjo mund të ketë shkaktuar të qeshura në Rusi dhe Ukrainë por jo në Tiranë, Prishtinë apo në Bruksel.

Sipas tij, Zaev i ndan qartësisht personat që duan të ndajnë Kosovën, duke përmendur veç Rusisë edhe ndikimin e Turqisë, përkatësisht Presidentit Erdogan, për të krijuar një praktiktë të re në të drejtën ndërkombëtare.

Postimi i Bejtjes

Faleminderit Zaev

Biseda e Kryeministrit Zaev me dy humoriste ruse qe imitonin Presidentin e Ukraines duke folur me te, mund te kete shkaktuar te qeshura ne Rusi apo Ukraine, po jo ne Tirane apo Prishtine..Berlin apo Bruksel…

Kisha kaq kohe qe degjoja Baton Haxhiun neper tavolina te thoshte se amerikanet na e paskerkan mendjen top per shkembimin e territoreve Kosove-Serbi: e kisha pyetur dhe publikisht ne Opinion “e kujt ishte kjo ide”po kishte llocur….Dhe na e tha Zaev sot, dhe Vucic muaj me pare: qe eshte ide ruse, serbo-ruse, sot mesuam ka dhe pak gisht vllai yne Erdogan….Synojne destabilitetin e rajonit thote me gojen plot Zaev qe ndryshe nga shume lider ballkanik njihet per sinqeritetin dhe modestine.. Cte thote me i ka thene te gjitha…na i ndau para syve si ne Shqiperi ashtu edhe Kosove grurin nga krundet…qenkeni budallenj neqoftese nuk e keni te qarte….Ndaj kush e do ket vend me vrap ne zgjedhje me 13 tetor!

LEXO EDHE:

Etiketa: andi bejtja