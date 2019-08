Anti-informaliteti, anët e errëta të një aksioni

Ju sugjerojme

Nga Sebi Alla

Aksioni anti-informalitet në mesin e sezonit turistik dhe tendenca për të mbushur arkën e shtetit dhe fituar propagandën. Institucionet qeveritare e konsiderojnë sukses dhe japin shifrat për kontrollet, masat ndëshkimore dhe sensibilizimin. Ekonomia në ditët e vështira dhe nismat që po rëndojnë biznesin e vogël dhe favorizojnë evazorët e mëdhenj oligarkë. Flasin për MAPO ekspertët e ekonomisë Zef Preçi, Gjergj Erebara dhe Ornela Liperi

Mungesa e spektakleve televizive për shkak të pushimeve të verës, është “zëvendësuar” denjësisht me nismën e qeverisë “aksioni anti-informalitet”, e cila sa më shumë kalon koha, aq më tepër po denoncohen në publik, anët e errëta që fshihen pas. Facebook-u i kryeministrit u mbush plot postime prej tij nga 4 korriku, për të vijuar intensivisht deri në mesin e gushtit. -Filan bar u bllokua se nuk lëshoi kuponin tatimor, X restorant peshku u damkos me shiritin e tatimorëve, disko me ‘shkuma party’ mbeti thatë… “Ligji është i barabartë për të gjithë”, shkruante kryeministri, që nuk ngurronte të postonte foto me pjekës peshku dhe “katundarë” të nahijes së tij, që edhe pse i njihte, thoshte se nuk kishte “ndërhyrë” që t’i falnin. Përtej propagandës, pa të cilën Rama nuk jeton politikisht as pak minuta, ky aksion trumbetohet si sukses nga ministritë dhe drejtoritë e Doganave dhe Tatim-Taksave.

E përkthyer në shifra aksioni anti-informalitet rezulton shkëlqyeshëm nga qeveria, por më shumë se sensibilizim biznesi për të mos shmangur taksat dhe vënien nën fre të evazorit të madh, mbetet imazhi që po tentohet të ngjitet, që “jemi shtet ligjor dhe nuk ka shanse që biznesmeni i vogël apo ai i madhi për fare të ndikojnë qeverinë”. Një tentativë që nuk po ngjit, sepse ekonomia është në pikën e saj kritike. Arka e shtetit që duket se ka prekur fundin nuk mund të mbushet me një aksion, as me frikësimin e biznesit të vogël, që e ka të gatshme shprehjen: “nuk del dhjamë nga pleshti”, por me nisma serioze ligjore dhe frymë që nis nga maja e piramidës shtetërore për të mos privilegjuar superbizneset, që gjithsesi ata janë evazorët më të mëdhenj.

Burime zyrtare nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë thanë për gazetën “Mapo” se aksioni është një proces që do të vijojë dhe nuk ka afat, ndërsa rezultatet e kontrolleve të shumta dhe masave administrative sipas tyre kanë sjellë efekte pozitive. “Që nga data 4 korrik e deri më tani janë inspektuar 2995 subjekte, ku janë konstatuar 1285 shkelje të ndryshme, si mosregjistrim i punonjësve, moslëshim i kuponit tatimor, apo subjekte të palicencuara”, shprehen burimet. Kjo përsa u përket kontrolleve kryesisht në biznesin e vogël, ndërsa pjesa tjetër ku është e angazhuar Drejtoria e Përgjithshme e Doganave lidhet me inspektimin e subjekteve ku përfshihen mallrat e akcizës. Sipas të dhënave zyrtare, “në total, për rastet e evidentuara me shkelje, detyrimet e munguara kanë qenë rreth 50 mln lekë, kurse penalitetet e vendosura janë afërsisht 98 milionë lekë. Totali i detyrimeve që duhet të paguajnë subjektet e evidentuara me shkelje është 148 mln lekë ose rreth 1.2 mln euro. Llojet e shkeljeve kanë rezultuar për të gjitha kategoritë e produkteve të akcizës, duke nisur që nga karburanti, duhani, pijet alkoolike dhe kafeja”.

Qëllimi i një nisme mbetet të realizojë të ardhurat dhe më pas këto para që vijnë nga tatimet dhe taksat të injektohen në ekonomi. Nëse ekonomia do matej me ndërtim kullash, vijëzime rrugësh, stola parku apo bojatisje pallatesh në qendrat e qyteteve, në nismën “Rilindja Urbane”, padyshim që vendi ynë do ishte “fanar ndriçues” dhe shembull sesi edhe bota e zhvilluar duhet të na e merrte. Por sot, rreth 60 mijë biznese të vogla kullandrisen mes vuajtjes së përditshme, kredive që ua zënë frymën dhe mbi të gjitha mungesës së shitjeve, për shkak të varfërisë që vjen nga poshtë në shoqëri. Aksioni anti-informalitet ka prekur më shumë biznesin e vogël, që për të mos kaluar pragun e xhiros vjetore 2 milionë lekë, mundohen të shmangin kuponët tatimorë. Nga të vegjlit u synua të kapeshin ata pak të mëdhenj që janë evazorëtbig, por projekti dështoi.

Qeveria jonë nuk dëgjoi vitin e kaluar as FMN-në e cila qartësisht u shpreh se përfshirja e subjekteve të vogla në skemën e TVSH-së, duke ua ulur xhiron vjetore nga 5 në 2 milionë lekë, do sillte më shumë evazion fiskal. Kjo ndodhi, por sot askush nuk mban përgjegjësi. Ekonomia e vendit është në ditët e saj më të vështira, investimet kanë rënë, kreditimet për investime gjithashtu, turizmi po tenton të verë pak “dhjamë” që ta tresë deri ne sezonin e ardhshëm, bujqësia pa subvencione mbetet e hallakatur, ndërsa sektori i ndërtimit njohu bum të madh dy vite më parë, që sipas ekspertëve të pavarur këtë rritje e pati nga paratë e pista të drogës, por ishte shkëlqim i përkohshëm dhe mbi të gjitha rrezik i përhershëm, pasi ka mbjellë edhe më shumë krim. Ndryshimi i strategjive ekonomike bën që sot të dalin në rrugë për të mbledhur të ardhura e gjithë administrata shtetërore, duke iu qepur më shumë atij biznesmenit të vogël, ndërkohë kalon në heshtje politika favorizuese për oligarkët, siç ishte ulja e tatimit mbi dividentin nga 15% në 8%, madje me efekt prapaveprues.

Zef Preçi, ekspert i ekonomisë: Anti-informaliteti, favorizohen oligarkët, po rëndohet biznesi i vogël

1-Aksioni anti-informalitet nga ana e qeverisë nisi me bizneset e vogla, për të vijuar edhe me mallrat e akcizës, ku janë proceduar edhe kompani të naftës. Përse është marrë ky aksion, për shkak të mungesës së të ardhurave, apo biznesi po i shmangej gjithnjë e më shumë detyrimeve?

Duhet pranuar që në fillim se gjatë 4-5 viteve të fundit, politikat fiskale të qeverisë kanë ndryshuar shpesh dhe janë sunduar nga voluntarizmi; janë ndërmarrë politika favorizuese për oligarkët (siç ishte ulja e tatimit mbi dividentin nga 15% në 8% me efekt prapaveprues); është shfaqur tendenca e rëndimit të peshës së tatim-taksave mbi punën më shumë se mbi kapitalin etj. Ajo që të bie në sy, duke përfshirë edhe autoritetet përgjegjëse për grumbullimin e tatim-taksave (të cilat presupozohet se duhet të flasin me gjuhë profesionale), është përdorimi i pavend i fjalëve “aksion” dhe “luftë kundër informalitetit”. Pas tri dekadash të ndryshimeve sistemike të 1990-s, varfëria e fjalorit të zyrtarëve të lartë të qeverisë në fushën fiskale është dëshmi e mentalitetit të prapambetur, e metodave primitive të vjeljes së tatim-taksave shumë larg pritshmërive dhe përvojave të qeverisjes së mirë që ofron Europa demokratike. Kështu, “aksioni” për të cilin ju pyesni, në vend që të ishte një veprimtari normale, e përditshme e administratës tatimore, një marrëdhënie normale larg tensioneve dhe bujës mediatike, shantazhimit të firmave dhe nxjerrjes së dhunshme të detyrim buxhetore, për fat të keq përsëritet herë pas here, ndoshta sipas humorit të kryeministrit a të ndonjë zyrtari tjetër të lartë të qeverisë. Në fakt, në këtë mënyrë – pra me “aksion” – vetëm të ardhurat buxhetore nuk mund të rriten dhe as informaliteti nuk mund të reduktohet. Ajo që nuk po kuptohet ende është se infomaliteti, sidomos në bizneset e vogla, bizneset familjare si dhe në vetëpunësimin, më shumë se dëmton arkën e shtetit, ndihmon për mbijetesën ekonomike të një pjese të konsiderueshme të familjeve shqiptare; se rezervat me të mëdha në taksat e fshehura apo në detyrimet për sigurimet shoqërore të papaguara janë në bizneset e mëdha; se një pjesë e mirë e elitës politike drejtuese të vendit, duke ardhur nga komuniteti i biznesit, është e zhytur në konflikt interesi dhe jo vetëm që ka ndërmarrë e po ndërmerr akte ligjore në favor të grupeve të caktuara edhe/ose të bizneseve individuale, por edhe po pengon vjeljen e taksave sipas ligjit; se reduktimi informaliteti është një proces historik dhe jo një moment etj. Shpallja e “luftës” nga qeveria vetëm kur nuk realizohet plani i të ardhurave buxhetore nuk bën gjë tjetër veçse frenon investimet dhe krijon një klimë të pafavorshme ndaj biznesit në përgjithësi sidomos atij të huaj, por edhe penalizon padrejtë të punësuarit, të cilët në mjaft raste kanë humbur vendet e punës për këtë shkak. Kështu, bllokimi kohët e fundit nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatim-Taksave e llogarive të 26 mijë bizneseve si dhe të llogarive personale të administratorëve të tyre duhej të alarmonte shoqatat e biznesit dhe të nxiste dialogun midis qeverisë dhe komunitetit të biznesit për situatën e krijuar. Është e vërtetë se ngarkesa fiskale në vendin tonë është e krahasueshme me vendet e rajonit, por këtu nuk llogaritet kostoja e lartë dhe në rritje e korrupsionit. Personalisht kam bindjen se shmangia nga taksat, më shumë se një prirje natyre e njeriut, reflekton deformimet që vijnë nga ndërhyrjet e klasës politike në jetën ekonomike të bizneseve, cenimin e konkurrencës dhe korrupsionin e gjerë në këtë fushë. Mjafton një kompani në të cilën shteti është akoma aksioner me 15 për qind të aksioneve (ARMO) për të kuptuar shkallën e lartë të deformimeve dhe të evazionit që krijohet për këtë shkak.

2-Vitin e kaluar qeveria futi në skemën e TVSH-së bizneset e vogla, duke ia ulur pragun nga 5 në 2 milionë lekë, a mendoni se kjo ishte një nismë e gabuar, pasi të dhënat tregojnë se në mbledhjen e TVSH-së ka pasur rreth 13 % ulje krahasuar me një vit më parë.

Në vlerësimin tim, mungojnë të dhënat e plota rreth efekteve të kësaj politike. Sepse nuk është bërë e qartë që në fillim se çfarë synohej përmes saj. Nëse synohej që të ulej kostoja e të bërit biznes nga ky segment i biznesit, mendoj se nuk ia ka arritë qëllimit. Apo nëse synohej që të ulej evazioni te biznesi i madh, kjo nuk është arritur dhe as që duhej pretenduar prej tij. Ndoshta ka vlejtë për efekte propagandistike dhe elektorale, por unë mendoj se shkaku kryesor duhet kërkuar në mungesën e edukimit fiskal, të përgatitjes së nevojshme që duhet të shoqëroje politika të tilla. Ndërsa ulja e mbledhshmërisë së TVSH-së meriton një analizë më të thelluar dhe evidencimin e të gjithë faktorëve duke filluar me volumet e qarkullimit të mallrave, e dinamikën e konsumit dhe strukturën e tij, si dhe me format e ndryshme të evazionit fiskal. Por kurrsesi nuk besoj se kjo duhet lidhur mekanikisht me një masë të diskutueshme favorizuese për një segmentet të rëndësishëm të biznesit si është biznesi i vogël.

3-A ka sjellë efektet e duhura aksioni anti-informalitet dhe si është përkthyer kjo në rritjen e të ardhurave, të paktën për muajin korrik ku edhe nisi? Në gjykimin tuaj është një fushatë pak javore që synon më shumë sensibilizim dhe “shfaqje mediatike”, apo një nismë serioze që synon formalizimin e biznesit?

Në vendet normale demokratike, secili institucion publik, duke përfshirë edhe tatim-taksat, përmbush detyrimet e veta sipas ligjit dhe jo të keqpërdoret vetëm policia e shtetit për gjithçka, sikurse po ndodh gjatë këtij “aksioni” në mes të stinës së turizmit. Nuk e teproj të them se në kushtet e rënies së mbështetjes publike ndaj qeverisë, siç u provua nga votimet monopartiake të 30 Qershorit, aksione të tilla, përveçse përbëjnë “show-n mediatik” të radhës, shndërrohen lehtësisht në mjete presioni korruptiv mbi biznesin për grumbullim fondesh për fushatën e afërt elektorale. Që të përkthehet në rritje të të ardhurave buxhetore, është e nevojshme që qeveria të heqë dorë nga kërcënimet e kreut të saj ndaj bizneseve, që institucionet e saj të dialogojnë hapur dhe me përgjegjësi me komunitetin e biznesit që po vuan më shumë se kurrë mungesën e barazisë para ligjit.

4-Për shtatëmujorin e parë ekonomia u rrit me vetëm 2.2 % krahasuar me 4.3 % që ishin parashikimet. Përse kjo ulje. Ku është përqendruar ekonomia shqiptare dhe a po investohen paratë publike në sektorë që mund të sjellin ndikim pozitiv në ekonomi?

Ajo që mund të thuhet është se ngadalësimi i rritjes ekonomike lidhet me peshën shumë të lartë të sektorit informal dhe kriminal të ekonomisë, me praninë e shumave kolosale të parave që vijnë nga aktivitete kriminale, siç është droga dhe trafikimi i saj. Ky ngadalësim lidhet me ineficiencën e investimeve publike, me investimet në vepra periferike dhe kryesisht me natyrë elektorale që nuk krijojnë vende të reja pune, që nuk nxitin sipërmarrjen e lirë dhe rritjen e fuqisë konkurruese dhe eksportuese të ekonomisë sonë kombëtare, me përqendrimin e këtyre fondeve në pak duar oligarkësh dhe kompanish kliente të qeverisë, si dhe mungesën e besimit dhe të shpresës si nga konsumatori ashtu edhe nga vetë komuniteti i biznesit. Në vlerësimin tim, kapërcimi i kësaj situate lidhet ngushtë me përmirësimin e klimës së biznesit, me korrigjimin sa më të shpejtë politik, ligjor dhe institucional të ndikimit të oligarkisë në jetën ekonomike të vendit, me ndërprerjen dhe sjelljen në binarët e ligjit duke ndëshkuar pa mëshirë ideuesit dhe përfituesit e të ashtuquajturit Partneritet Publik-Privat, përmes të cilit borxhi publik është shndërruar në “Shpatën e Damokleut” për ekonominë tonë kombëtare dhe integrimin Europian të vendit. Është parimisht e gabuar dhe praktikisht e përkohshme kjo politikë fiskale represive që ndjek qeveria e shprehur ne “aksionet” e saj ndaj konsumatorit dhe biznesit në emër të mbledhjes së taksave. Vetëm rritja e cilësisë dhe ulja e kostos sëbashku me edukimin fiskal e bën biznesin të interesuar për të paguar taksa, ndërsa për qytetarët nevojitet një ndryshim i thellë i mentalitetit nga ana e vetë qeverisë.

Ornela Liperi: Të ardhurat nuk rriten me aksion, mungon transparenca për kompanitë e mëdha

1-Aksioni anti-informalitet nga ana e qeverisë nisi me bizneset e vogla, për të vijuar edhe me mallrat e akcizës, ku janë proceduar edhe kompani të naftës. Përse është marrë ky aksion, për shkak të mungesës së të ardhurave, apo biznesi po i shmangej gjithnjë e më shumë detyrimeve?

Që biznesi tenton t’u shmanget detyrimeve, kjo nuk është ndonjë gjë e re. Problemi qëndron në hapësirat që kanë gjetur bizneset për ta bërë këtë, përmes korrupsionit, apo lidhjeve me qeveritarë dhe vullnetit të administratës për të zbatuar ligjin. Për kujtesë, në vitin 2017, ARMO, rafineria e prodhimit të naftës që ka kaluar duar më duar për shfrytëzim, zuri rreth 30% të tregut të furnizimit me karburant në vend për periudhën janar-nëntor, me rreth 156 mijë tonë të hedhura në treg, ndërkohë që kompanitë që shfrytëzonin ARMO-n paguan vetëm akcizë dhe jo taksë qarkullimi, duke mos paguar gjysmën e taksave që i detyrohej shtetit dhe që ua kishte mbledhur konsumatorëve përmes çmimit të naftës. Zyrtarisht tatimet e pranuan që ARMO kishte detyrime rreth 30 milionë euro. Edhe sot nuk ka një transparencë se çfarë është bërë me këtë detyrim, ndërkohë që kompania vijon të punojë e pashqetësuar, me ndonjë ngacmim të vogël sa për show, nga ana e institucioneve, siç ishte rasti i bllokimit të 500 tonëve për cilësi, që është shumë më e vogël nga detyrimi që ka ARMO ndaj shtetit dhe sidomos konsumatorëve, pasi ata janë paguesit realë të taksave të naftës përmes çmimit. Përsa kohë që nuk do të kemi transparencë për këtë çështje, çdo akt i ndërmarrë nga institucionet përkatëse nuk do të ketë asnjë vlerë reale.

2-Vitin e kaluar qeveria futi në skemën e TVSH-së bizneset e vogla, duke ia ulur pragun nga 5 në 2 milionë lekë, a mendoni se kjo ishte një nismë e gabuar, pasi të dhënat tregojnë se në mbledhjen e TVSH-së ka pasur rreth 13 % ulje krahasuar me një vit më parë.

Kjo nismë u kundërshtua që në fillim nga ekspertët dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, për disa arsye. Fondi e kundërshtoi për shkak të mungesës së eficiencës që do të sillte kjo nismë, në kuptimin që administrata tatimore do të shpenzonte shumë kohë e burime, ndërkohë që përfitimet që do të vinin do ishin të pakta. Një tjetër shqetësim i ngritur nga ekspertët lidhej me faktin që ekonomia shqiptare është e mbështetur te mikrobizneset si një mjet punësimi (të vetëpunësuarit në Shqipëri përbëjnë 34% të totalit, më e larta në Europë, përveç Turqisë) dhe kjo nismë do godiste pikërisht të vetëpunësuarit. Koha vërtetoi që të dy shqetësimet qëndronin. Të dhënat për 6-mujorin flasin për një rënie me 12.7% të të ardhurave nga TVSH e brendshme. Informaliteti u rrit, pasi rreth 60 mijë biznese që nuk janë në skemën e TVSH-së tentojnë të qëndrojnë jashtë saj dhe refuzojnë të marrin fatura, sipas raportimeve nga biznesi i madh. Ndërsa në 2018-n rreth 15 mijë të vetëpunësuar dolën nga skema e sigurimeve, sipas të dhënave nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Të dhënat e INSTAT flasin për 5200 biznese të mbyllura (neto) në vitin 2018.

3-A ka sjellë efektet e duhura aksioni anti-informalitet dhe si është përkthyer kjo në rritjen e të ardhurave, të paktën për muajin korrik ku edhe nisi? Në gjykimin tuaj është një fushatë pak javore që synon më shumë sensibilizim dhe “shfaqje mediatike” apo një nismë serioze që synon formalizimin e biznesit?

Një muaj është shpejt për të dhënë një vlerësim se si do të jetë ecuria, duhet pritur edhe gushti. Duhet thënë, që gjithsesi, ky aksion nuk u shfaq me të njëjtin agresivitet si ai që pamë në fund të 2015-s. Duket se qeveria ka vënë mend deri në një farë mase dhe ka reflektuar. Aksioni u bazua më shumë mbi analizën e riskut dhe nuk kemi gjoba të shumëfishuara apo kërcënime me burg, siç ndodhi në vitin 2015, kur u krijua një klimë terrori. Gjithsesi, përvoja ka treguar se të ardhurat nuk rriten me aksion. Korriku ishte një muaj mjaft i dobët për administratën tatimore, ku të ardhurat totale nga TVSH-ja vijuan sërish në rënie, me rreth 3% për korrikun. Kjo tregon se ekonomia po vuan nga probleme më të thella strukturore dhe aksioni nuk është rruga e duhur për të adresuar këto probleme. Sa për show-n, kjo gjë nuk habit më askënd, pasi show ka qenë gjithnjë filozofia e kësaj qeverie. Entuziazmi i saj do të shuhet shpejt, nëse dhe gushti do të vijojë të ketë një ecuri të dobët të të ardhurave.

4-Për shtatëmujorin e parë ekonomia u rrit me vetëm 2.2 % krahasuar me 4.3 % që ishin parashikimet. Përse kjo ulje. Ku është përqendruar ekonomia shqiptare dhe a po investohen paratë publike në sektorë që mund të sjellin ndikim pozitiv në ekonomi?

Përgjysmimi i ritmeve të rritjes së ekonomisë në fakt nuk kapi askënd në surprizë. Në fakt, ajo që duhet theksuar është fakti që rritja në 2018-n ishte e nxitur nga shitja e energjisë elektrike për shkak të motit të favorshëm. Shitja e energjisë ndikoi në gati gjysmën e rritjes, që në fakt është më shumë një element statistikor, pasi energjia e shitur llogaritet tërësisht si vlerë e shtuar, ndërsa realisht nuk ndikoi as në punësim as në rritjen e produktivitetit të ekonomisë. Pjesa e parë e 2019-s, thjesht na ktheu me këmbë në tokë, në realitetin që po përjetojmë që pas viteve ’90, të një ekonomie mikro, të mbështetur te tregtia, të paorientuar, jo konkurruese dhe që sot vazhdon dhe po i çon kapitalet e lira në drejtimejo produktive. Gabimi më i madh që po bën qeveria sot është lejimi i ndërtimeve pa asnjë lloj lidhje me realitetin, kryesisht në kryeqytet dhe mbi të gjitha përqendrimi i fondeve buxhetore në disa projekte të mëdha koncesionare që i sjellin pak vlerë ekonomisë, por që do i lënë brezave që do të vijnë një barrë të lartë borxhesh.

Gjergj Erebara: Nisma si mjet propagandistik, anti-informaliteti po ‘ndodh’ në ERTV

1-Aksioni anti-informalitet nga ana e qeverisë nisi me bizneset e vogla, për të vijuar edhe me mallrat e akcizës, ku janë proceduar edhe kompani të naftës. Përse është marrë ky aksion, për shkak të mungesës së të ardhurave apo biznesi po i shmangej gjithnjë e më shumë detyrimeve?

Qëndrimi i qeverisë është i përgjithshëm, lufta kundër informalitetit. Por mes rreshtave të fjalimeve apo mesazheve të kryeministrit në rrjetet sociale, sugjerohen disa arsye të tjera: supozimi se Rama “bën shtet”, supozimi se ai ka “dorë të fortë kundër kaosit”, si dhe dëshira për t’iu përgjigjur kritikave nga opozita dhe qytetarët se ai po u shërben oligarkëve dhe se po ndërton një oligarki në Shqipëri. Haptazi nuk më ngjan se ecuria jo shumë e mirë e të ardhurave buxhetore ka qenë ndonjëherë shqetësim i veçantë për qeverinë dhe nuk më ngjan se është arsye për të ndërmarrë fushata të tilla. Shqipëria është një vend ku propaganda është mjeti kryesor qeverisës, kështu që edhe e ashtuquajtura fushatë anti-informalitet, mendoj se duhet parë si asgjë më shumë se sa një mjet tjetër propagandistik. Një lloj dhune, e cila nuk ka kurrfarë lidhje me një shtet funksional të sundimit të ligjit, që synon t’ia hedhë fajin popullit për problemet që ka pjellë qeveria. Ekonomia nuk ecën, atëherë çfarë mund të bëjmë? Ia hedhim fajin informalitetit, d.m.th., popullit, dhe justifikojmë një fushatë dhune, e cila shërben si çorientim për problemin real, (ecuri e dobët ekonomike për shkak të kapjes së ekonomisë nga interesa oligarkikë) dhe njëkohësisht dhuna shërben si një mjet për t’i rikujtuar popullit se kush është padroni i vendit dhe ku qëndron me të vërtetë pushteti. Një shtet normal nuk ka nevojë të ketë “fushatë anti-informalitet”, ai duhet të ketë punonjës tatimesh dhe studiues që vlerësojnë detyrimet fiskale të popullatës dhe bizneseve dhe i krahasojnë ato me të ardhurat reale për të parë se sa mund të jetë detyrimi i papaguar. Pastaj në bazë të disa rregullave të thjeshtë përcaktohet se ku ka më shumë probabilitet për të pasur evazion fiskal dhe dërgohen inspektime. Për një proces të tillë duhet të mjaftojnë punonjësit profesionistë, të punësuar për shkak të aftësive dhe jo për shkak të lidhjeve politike. Në mungesë të kësaj, ne bëjmë fushata anti-informalitet, me goditje propagandistike të llojit “fabrika e kafesë” apo “rafineria e naftës”. Kjo është ekzaktësisht e kundërta e shtetit të sundimit të ligjit.

2-Vitin e kaluar qeveria futi në skemën e TVSH-së bizneset e vogla, duke ia ulur pragun nga 5 në 2 milionë lekë, a mendoni se kjo ishte një nismë e gabuar, pasi të dhënat tregojnë se në mbledhjen e TVSH-së ka pasur rreth 13 % ulje krahasuar me një vit më parë.

Kjo është një nga ato lloj politikash në të cilat Rama duket se ia ka mbushur mendjen vetes se është më i aftë se çfarëdolloj eksperti në planetin tokë sa i përket politikave fiskale, përfshirë edhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Përderisa FMN, institucioni me ekspertizën e nivelit më të lartë në çështje taksash e tatimesh, e ka këshilluar qeverinë në mënyrë të përsëritur të mos e bëjë, por qeveria sërish e ka bërë, nuk e di se çfarë mbetet për të diskutuar.

3-A ka sjellë efektet e duhura aksioni anti-informalitet dhe si është përkthyer kjo në rritjen e të ardhurave, të paktën për muajin korrik ku edhe nisi? Në gjykimin tuaj është një fushatë pak javore që synon më shumë sensibilizim dhe “shfaqje mediatike”, apo një nismë serioze që synon formalizimin e biznesit?

Në muajin korrik deficiti i të ardhurave në krahasim me planin është më i thellë se sa në gjashtëmujorin e parë. Buxheti i shtetit është shumë kompleks dhe nuk mundet që ky deficit të lidhet ose jo drejtpërsëdrejti me fushatën anti-informalitet. Në Shqipëri ka rreth 1600 punonjës tatimesh dhe 100 mijë biznese. Këto shifra të sugjerojnë që aksioni anti-informalitet ndodh më së shumti në ERTV dhe në Facebook, por jo në terren.

4-Për shtatëmujorin e parë ekonomia u rrit me vetëm 2.2 % krahasuar me 4.3 % që ishin parashikimet. Përse kjo ulje. Ku është përqendruar ekonomia shqiptare dhe a po investohen paratë publike në sektorë që mund të sjellin ndikim pozitiv në ekonomi?

Prodhimi i Brendshëm Bruto për tremujorin e parë u rrit me 2.2% ndërsa potenciali i rritjes ekonomike është 4%. Këto janë shifra krejt të parëndësishme përballë problemeve reale të ekonomisë dhe shoqërisë shqiptare sot, të cilat, në opinionin tim, fillojnë nga pushtimi i ekonomisë nga paratë e pista të krimit të organizuar apo të paorganizuar dhe vijojnë me politizimin e tejskajshëm të të gjithë infrastrukturës shtetërore, shoqëruar me transformimin e politikës në tërësi dhe Partisë Socialiste në veçanti në organizatën kriminale më të madhe në vend, me një rrjet të gjerë zyrtarësh që shantazhojnë popullsinë për çdo gjë, nga e drejta e pronës tek e drejta e legalizimit, tek e drejta për të shitur në rrugë apo e drejta për të riparuar shtëpinë. Janë këto lloj problemesh ato që po përzënë mijëra shqiptarë nga Shqipëria duke lënë pas vetëm të moshuarit, të paaftët apo të korruptuarit e politikës, duke shkaktuar një rënie dramatike të popullsisë, gjë që në fund fare sjell edhe ecuri të keqe të ekonomisë.

Etiketa: anët e errëta të një aksioni