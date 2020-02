Anti-KÇK/ Lubonja: Emergjenca janë pallatet që po japin Veliaj dhe Rama

Ju sugjerojme

Analistë dhe politikanë të ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24” kanë debatuar në lidhje me operaciknin OFL, i cili ka disa ditë që zgjat. Analisti Fatos Lubonja shprehet se operacioni fillon që në bërjen e këtij ligji, akti normativ. Lubonja shtron pyetjen: “Një akti i tillë a bëhet në kushte emergjence?”

Më tej, ai thekson se kemi dekada që jemi në një emergjencë, por emergjenca nuk është kjo që po bën OFL-ja. Sipas analistit Lubonja, emergjenca duhet të përqendrohet tek pallatet që po lejohen me lejen e Veliajt dhe Edi Ramës dhe jo tek pasuria e Lulzim Berishë.









“Fillimisht u duk sikur emergjenca ishte se po na ikin gjykatësit, po na lirojnë të burgosurit. Nëse këta të shkojnë me syze tek gjykatësit, të shkosh tek një gjykatës për ta arrestuar, është absurde. Kemi dekada që jemi në emergjencë. Jemi në një emergjëncë. Unë nuk e shoh emergjëncën atje, por tek pallatet që po lejohen me lejen e Veliajt dhe Edi Ramës dhe jo tek pasuria e Lulzim Berishës që e ka vënë prej kohësh.”-shprehet Lubonja.

Më tej Lubonja thekson se shteti duhet të ketë prova serioze në operacione të tilla. Duhet të ketë një listë të qartë dhe duhet të kryejë investigime. “Duhet të mbledhin prova të mjaftueshme, faktin që këta persona kanë bërë pasuri me para kriminale, pastaj i arreston apo iu sekuestron çdo gjë me këta me syze”-deklaroi Lubonja.

Ndodhemi dhe në një emergjencë tjetër tha analisti. E gjitha në tërësi është një propagandë që të mbushin spakun dhe të mos hetojnë krimin shtetëror.

“Nëse është emergjencë e qeverisë dhe atyre që kanë bërë ligjin, me sa shoh, po mbushet SPAK-u me akuza. Atherë, ti fusim SPAK-ut gjithë këto hetime dhe nuk do merret me emergjëncën që thashë unë, pastrimi i parave të krimit në ndërtime, që çojnë në lidhje me politikën.”-u shpreh analisti.

