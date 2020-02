Anti-KÇK/ Operacioni sjell debat, Rama akuzon PD për lidhje me krimin. Basha: Rama është vetë KÇK

Ju sugjerojme

Nisma e qeverisë për të goditur të fortët ka sjellë përplasje të fortë politike. Opozita e sfidon Ramën duke i thënë ta nisë nga vetja, dhe i përmend lidhjet me bosët e trafikut. Kryeministri akuzon PD për lidhje me krimin

Operacioni i djeshëm në kompleksin Golden ka ndezur dhe debatin mes opozitës dhe qeverisë për ligjshmërinë e paketës qëfuqizon policinë. Për juristët veprimi i djeshëm cilësohet absurd, pasi kompleksi, është nën sekuestro preventive për shkak tëhetimit. OFL i lë një formular Altin Hajrit në kërkim policor qëtë deklarojë burimin e pasurisë brenda 48 orëve.









Forcat policore të OFL, kanë zbarkuar dje në Shijak nëkompleksin Golden, ku u morr peng dhe më pas u vra Jak Pengu, pas një pazari të prishur për drogën nga bandat në Angli. Megjithëse është i rrethuar prej një jave nga forcat e policisë, dhe prokuroria me kohë ka sekuestruar dokumentacionin e biznesit, sërish OFL ka dërguar pranë këtij biznesi një formular, ku i kërkon pronarit Altin Hajri, aktualisht në kërkim policor tëdeklarojë burimin e të ardhurave. Hajri ka afat 48 orë nga marrja e formularit, në rast të kundërt nga ana e OFL do të shpallet sekuestroja e pronave të Hajrit, përfshi këtu dhe kompleksin Golden.

Debati

Akti normativ nuk ka kaluar pa debate dhe kundërdebate nga ana e opozitës dhe qeverisë. Kreu i opozitës Lulzim Basha me anë të një statusi në rrjetin social twitter është shprehur skeptik në lidhje me iniciativën e re të qeverisë. Basha tha se KÇK ështëvetë qeveria e tij, dhe ai, Rama, gënjen sa herë që hap gojën.“Rama ka frikë nga hija e vet. Është tmerruar nga ligjet e veta. I rrethuar nga kriminelë e mafiozë, ai vazhdon t’i mbrojë ata me gjithçka ka në dorë. Edi Rama gënjen sa herë që hap gojën; pretendon se po lufton krimin kur në fakt mishërimi më i qartë i KÇK është…vetë qeveria e tij”, shprehet Basha në rrjetin social Twitter. Nga ana e tij Rama, është përgjigjur ndaj Bashës sërish në rrjetin social Twitter, duke thënë se opozita përdor krimin si mjet politik për të goditur arritjet e qeverisë së tij. “PD vë në dyshim kushtetutshmërinë e paketës anti–KÇK? Asnjë surprizë! As kanë parë gjë akoma po as kemi dëgjuar gjë akoma nga goja e tyre! Krimin e kanë mjet politik kundër qeverisë, por s’e kanë pasur kurrë në shënjestrën e tyre! Përkundrazi! E kanë ushqyer e janë ushqyer prej tij”, shkruan Rama.

Juristët

Por operacioni i djeshëm, i policisë sipas juristëve, është njëtjetër dëshmi e dublimit dhe mbivendosjes së institucioneve. Kjo sepse kompleksi Golden, është një subjekt nën hetim nga SPAK dhe ndërkohë duhet të ishte ky institucion që të vinte nën sekuestro pasurinë e Altin Hajrit. “Nuk kuptohet se çfarë ka dashur, OFL në një godinë që është subjekt krimi. Teorikisht SPAK duhet të kishte sekuestruar dokumentacionin, dhe vendosur nën sekuestro preventive objektin, pasi nuk ështëvetëm vendi ku ka ndodhur krimi, por personat akuzohen dhe për organizatë kriminale apo grup i strukturuar kriminal nëfushën e narkotikëve. Nga ana tjetër është qesharake, ta mendosh që një njeriu në kërkim i dërgohet formular për deklarim pasurie”, shprehet Jordan Daci, jurist. Miratimi ipaketës anti-KÇK, është kritikuar jo pak nga specialistë të sëdrejtës në vend. Sipas tyre ky ligj i jep kompetencat e prokurorisë policisë së shtetit dhe krijon mbivendosje institucionesh, të cilat si rrjedhim sjellin antikushtetutshmëri nëzbatimin e saj.

Lubonja: Anti-KÇK, një instrument kërcënimi në dorë të Ramës

Analisti Fatos Lubonja, është treguar mjaft i ashpër ndaj ligjit dhe strukturës së re të miratuar nga ana e qeverisë, që sipas Ramës do sjellë goditjen e Krimit të organizuar. Gjatë njëinterviste në News 24 Lubonja tha, se kjo lëvizje Ramës ishërben së pari për propagandë, por edhe për t’i hapur luftë, kërcënuar dhe eliminuar gjyqtarët. Lubonja thotë se struktura e OFL që do zbatojë paketën anti-KÇK, nuk është gjë tjetër vetëm se një instrument në duart e Ramës, për të nënshtruar këdo qënuk i bindet autoritarizmit. “Në qoftë se Reforma në Drejtësi nënkuptonte Vettingun e gjyqtarëve, atëherë mua më del që nuk i mjafton këtij ai Vettingu i kontrolluar, por i duhet një Vetting më i shpejtë për të bërë propagandë, për të eliminuar dhe kërcënuar gjyqtarë. Rama iu thoshte atyre me syve të zeza e kapuç se ju jeni forca shpëtimtare nga e keqja. Është e frikshme, sepse janë kapërcyer të gjithë kufijtë. Këta njerëz, pse qenkan të ndershëm këta, dhe nuk qenkan gjyqtarët? Këta janë thjesht instrument për të frikësuar këdo që nuk i nënshtrohet këtij autoritarizmi, këtij individi, që bën një lojë të rrezikshme. Pyetja e parë që shtrohet është kjo “Erdhi koha që të luftojmë krimin”, po, pse çfarë ke bërë ti nga 2013? O na thuaj që ka dështuar Vettingu dhe unë po bëj diçka super vettingun, ose na e shpjego, pse duhet kjo. Ato nuk shkojnë paralelisht, sepse janë në kundërshtim me njëra-tjetrën. Ne kemi kërkuar drejtësi të pavarur nga politika, ndërsa kjo reforma e çon gjykatën, njerëzit e SPAK, te ministri i Brendshëm, ndërkohë që kemi pasur dy ministra të Brendshëm të Ramës të lidhur me krimin. Kemi një rritje galoponte të krimit në Shqipëri në kohën e Ramës. Mjafton të shohim ndërtimet, ku lejet janë dhënë nga vetë këta, që gjoja na bëjnë KÇK. Kryeministrin e kishte shqetësuar fakti se gjykatësit kanë liruar ca kriminelë. Po kush janë këta kriminelë? Ata që kanë vjedhur votën, bashkë me kryeministrin. E bën ky për të mbuluar këto lirime të këtyre njerëzve, që i ka pasur bashkëpunëtorë partia e tij, apo e bën për të bërë një lloj presioni ndaj gjykatësve, që mendon ende se nuk i ka. Kjo është për t’u parë, por asgjë të mirë nuk ka këtu, veçse rritje të banditizmit të shtetit të kapur dhe pamja më e tmerrshme ishte e atyre me syve të zeza, që na nxori”, deklaroi Lubonja.

Juristët: Paketa shkel të drejtat e njeriut dhe kushtetutën

Juristë të ndryshëm në vend ndajnë bindjen se paketa anti-KÇK është problematike dhe jo në frymën e Kushtetutës së Republikës. “Për sa i përket kushtetutshmërisë, ky akt cenon disa parime, siç janë parimi i sigurisë juridike, parimi i paanshmërisë sepse duke përfshirë Policinë e Shtetit, drejtorin e këtij institucioni në kompetenca që i takojnë gjyqësorit apo prokurorisë dhe gjykatës, patjetër që cenohet parimi i pavarësisë së pushteteve”, u shpreh avokati Ledio Braho. Ndërsa avokati Roland Islami shton: “Me syrin e juristit unë shikoj që ky ligj ka problematikë procedurën dhe mënyrën se si ai do të zbatohet”.Në vlerësimin e juristëve Braho dhe Islami, akti normativ cenon të drejta themelore të individit dhe shmang kompetenca që i përkasin institucioneve të reja të drejtësisë. “Ky ligj cenon dy të drejtat. Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut që lidhen me të drejtën për të lëvizur brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe të drejtën e pronës private. Duke e filluar procedurën nga Policia dhe duke e përfunduar në gjykatë, kjo nuk është e drejtë. Nëse procedura do të fillonte në Gjykatë dhe më pas do të shkonte te Forca e Ligjit për ta ekzekutuar, kjo është një procedurë e drejtë dhe kushtetuese duke ndjekur dhe barrën e provës dhe duke ia lënë atë Strukturës së Posaçme Anti-Korrupsion”, deklaron Islami. “Në momentin që kalon barrën e provës nga akuza tek i akuzuari ke shkelur të gjitha parimet që janë të sanksionuara në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në Kushtetutë dhe Kodin e Procedurës Penale. E rëndësishme është që BKH shmanget plotësisht nga ky akt normativ”, sqaron avokati Braho. Por me gjithë rezervat, mungesa e Gjykatës Kushtetuese i bën të pafuqishëm avokatët dhe jo vetëm. “Në momentin që nuk ka Gjykatë Kushtetuese bëhet edhe më problematike sepse ky akt normativ në momentin që do të miratohet nga parlamenti, brenda 45 ditëve nuk do të jetë e mundur të goditet as në Gjykatë Kushtetuese duke pasur kaq shumë cenime të Kushtetutës”, përfundoi Ledio Braho.

VIDEO e PD: Rama, kreu i KÇK, bashkëqeveris me krimin e organizuar

Partia Demokratike ka publikuar dje një video të kryeministrit Edi Rama ku tregohet se si kreu i qeverisë ka tri vite që premton nisjen e aksionit kundër të fortëve, herë përmes të ashtuquajturës “Forca e Ligjit”, i nisur në janar 2018 dhe aktualisht me paketën Anti-KÇK. “Edi Rama është kreu i KÇK-së”, thotë PD, “shefi i qeverisë bashkëqeveris me krimin e organizuar, i jep atij pushtet dhe tendera ndaj dhe propaganda dhe mashtrimet publike nuk e ndryshojnë dot të vërtetën. Propaganda dhe mashtrimet publike nuk e ndryshojnë dot të vërtetën. Edi Rama është kreu i KÇK-së, bashkëqeveris me krimin e organizuar, i jep krimit pushtet politik, tendera, koncesione dhe pasuri publike”, shkruan PD në postimin në Facebook.