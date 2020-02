Anti-KÇK, PPP-ja e radhës made in Rilindja?

Ju sugjerojme

Armand Maho

Ka një lloj entuziazmi malinj te një pjesë e shoqërisë (fatmirësisht jo shumica), në lidhje me atë çka po ndodh me bllokimin apo ndalimin e qytetarëve që disponojnë makina të viteve të fundit. Duket se te jo pak njerëz, është krijuar një mentalitet, i ngjashëm me ato të turmave të sehirxhinjve të vitit 1945 që ndiqnin gjyqet speciale apo sekuestrimin e pasurive të “mikroborgjezëve dhe kulakëve” . Është një propagandë e stisur nga Edi Rama, që ka ngjitur te pjesa parazite, apo e rënë nga vafti që para 30 vjetësh, të paaftë të përballen me jetën në një sistem demokratik. Por falë zotit pjesa e shëndoshë e shoqërisë nuk mendon ashtu. Pjesa e shëndoshë mendon se qeveria nuk mund të veprojë si bandë, në kundërshtim me ligjin. Sepse qeveria paguhet që në radhë të parë të sigurojë barazi para tij (ligjit), të jetë garant i tij, si një e drejtë themelore e njeriut. Sepse qeveria paguhet që të sigurojë pronën dhe qetësinë për të gjithë, si një tjetër e drejtë themelore. Në një shtet të së drejtës askush s’mund të paragjykohet në rast se e ka shlyer fajin e tij para drejtësisë, as mund të gjykohet dy herë për të njëjtën vepër, aq më shumë me skuadra policore, sepse është shkelje e të drejtës themelore të qytetarit.









Akset e rrugëve kombëtare prej katër apo pesë ditësh të kthyera në pika kontrolli, të ofrojnë pamjet e një vendi nën kontrollin e ISIS. Televizionet janë mbushur me pamje, ku efektivë të OFL, me automatikë në duar, me syze e kapuçë, marrin pozicione luftimi teksa i dorëzojnë një fije letër që quhet formular vetëdeklarimi, ndonjë njeriu që del nga shtëpia me pizhama. I gjithë vendi duket sikur është futur nën një darë shtypëse të antiligjit shoqëruar me propagandë. Në fakt, qeveria me këtë veprim po pranon dështimin e saj. Po pranon se në këtë vend të mirat materiale mund të vijnë vetëm nga aktivitete të paligjshme, duke pranuar se politikat e saj sociale janë përtokë. Një qeveri me moral minimumi që duhej të bënte ishte të largohej.

Ky aksion do kishte një farë kuptimi, (megjithëse sikterisja e kushtetutës siç po ndodh nuk mund të pranohet në asnjë rrethanë) në rast se ky operacion do zhvillohej përgjatë periudhës 2015-2016, kur trafiku i drogës ndodhej në kulmin e tij. Pas katër vitesh, është “të rrahësh ujë në hava”. Pasuritë e krimit janë shndërruar në tulla e beton, nga lejet e ndërtimit që kryebashkiakët e PS kanë dhënë. Në raste të tjera kanë marrë rrugën drejt parajsave fiskale në ishujt Kajman ose gjetkë, ku edhe agjenci zbulimi me shumë emër e kanë të ndaluar të kontrollojnë. Ustallarët e pastrimit të parave, në këta katër vjet kanë hedhur vallen si kanë dashur. Kompani, me 7 apo 10 mijë dollarë, kanë ngritur kulla dhe kanë shitur apartamente, kanë marrë PPP nga qeveria. Sot s’ke asgjë çfarë t’u konfiskosh… viktimë e rrjetës mund të bjerë ndonjë fakir.

Po përse e tërë kjo zallamahi, pikërisht një vit para zgjedhjeve të përgjithshme? Rreth kësaj çështjeje ka shumë hamendësime. Ka nga ata që mendojnë se, Rama po skedon bandat e krimit, me qëllim që t’i ketë nën thundër dhe presion për zgjedhjet e tjera. Ka të tjerë që thonë se me këtë kërkon të justifikojë shtatë vjet dështime, dhe inkriminim të qeverisë, që nesër kur të jetë në opozitë ta tundë si “flamur kundër krimit”. Ata më konspiracionistët mendojnë se i gjithë ky aksion kundër makinave të reja, bëhet me qëllim t’i shtojnë shitjet ndonjë koncensionari. Por sërish, cilado që të jenë arsyet, më i rëndë është fakti se përditë e më shumë po zhytemi në paligjshmëri, jo nga bandat, jo nga krimi, por nga vetë qeveria. Apo e thënë më shkoqur “Gjej ç’të gjesh” sipas modelit të rilindjes.

Etiketa: anti kck