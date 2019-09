Anulimi i 30 qershorit, Meta raport shpjegues Komisionit të Venecias

Ju sugjerojme

Presidenca ka publikuar raportin shpjegues prej 55 faqësh për Komisionin e Venecias, me argumente pse kreu i shtetit Ilir Meta zhdekretoi 30 qershorin si datë për zgjedhjet vendore. Meta thotë se vendimmarrja e tij ka qenë e ndikuar nga kriza politike që po kalonte vendi si dhe mundësia e dhënë nga Brukseli për çeljen e negociatave në samitin e 17-18 tetorit. Sipas Metës, mbajtja e zgjedhjeve në 30 qershor, në atë klimë të tensionuar politike, nisur edhe nga evidentimi i theksuar tashmë në raportin e OSBE/ODIHR, do të kishte pasoja për rrugëtimin e Shqipërisë drejt BE.

“Rreziku i cënimit të integritetit të procesit zgjedhor të 30 qershor 2019 që do të ndikonte negativisht mbi këtë vendim, u evidentua qartë edhe në raportin e OSBE/ODIHR, ku konstatohet se kjo periudhë u karakterizua nga antagonizmi i thellë i palëve dhe mungesa e përgjegjësisë së përbashkët. Raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR për procesin zgjedhor të 30 qershorit 2019 pohon qartë se: “Kriza politike u intensifikua me afrimin e ditës së zgjedhjeve” .

“Ky antagonizëm ishte tregues i mungesës së përgjegjësisë së përbashkët ndaj integritetit të procesit zgjedhor që duhet të tejkalonte ndasitë partiake, dhe, rrjedhimisht, ndikoi negativisht në të drejtën e qytetarëve për të marrë pjesë në qeverisje”. “Shumë interlokutorë të EOM përgjatë gjithë spektrit politik besonin se një marrëveshje ndërmjet partive është e nevojshme për të parandaluar humbjen e mëtejshme të besimit ndaj demokracisë, zgjedhjeve dhe politikanëve”. Proceset zgjedhore në Shqipëri gjithmonë janë karakterizuar nga mosbesimi ndërmjet palëve politike.

Jo rrallë herë, mosbesimi është thelluar si pasojë e mungesës së dialogut politik duke përshkallëzuar në qëndrime antagoniste dhe ndeshje force mes palëve. Nuk kanë munguar as rastet fatkeqe kur konflikti politik ka çuar në polarizim të skajshëm shoqëror, deri në përplasje civile me pasoja shkatërrimtare për rendin demokratik dhe institucional, për sigurinë publike dhe për sigurinë e jetës së qytetarëve dhe pronës”, thuhet në raportin e Metës.

Kreu i shtetit sqaron se Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon se Presidenti i Republikës është organi i vetëm kushtetues që ka kompetencën ekskluzive të caktojë datën e zhvillimit të zgjedhjeve të ligjshme dhe shtetërore.

dhe shtetërore. Dekreti i Presidentit për anullimin e datës së zgjedhjeve më 30 qershor u mbështet tërësisht në argumenta kushtetues dhe ligjorë, duke marë gjithashtu parasysh domosdoshmërinë e respektimit të detyrimeve të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe angazhimeve që burojnë nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit Shqipëri-BE. Sipas Kushtetutës, ky lloj dekreti është e drejtë ekskluzive e Presidentit të Republikës dhe nuk i nënshtrohet në aspektin kushtetues dhe ligjor as kontrollit dhe as kontestimit nga Kuvendi, si në rastet e dekreteve të tjera (si kthimi i ligjeve për rishqyrtim apo emërimi në disa institucione kushtetuese). Po kështu, pretendimi se sipas Kushtetutës Presidenti nuk mund të shfuqizojë dekretet e nxjerra prej tij nuk qëndron, pasi sipas kësaj logjike, as Kuvendi dhe as Këshilli i Ministrave nuk mund të shfuqizojnë respecktivisht as ligjet dhe as vendimet e nxjerra prej tyre”.

Meta kujton gjithashtu se vendimi i tij për të zhdekretuar 30 qershorin dha menjëherë efekte pozitive, duke sjellë qetësimin e situatës politike.

“Përpjekjet disa mujore dhe intensive të Presidentit të Republikës, dhe thirrjet e aktorëve të tjerë vendas dhe të huaj për rivendosjen urgjent të dialogut politik ndërmjet palëve, qenë të pasuksesshme. Të dy palët politike u angazhuan për një ndeshje force që po përshkallëzonte drejt konfliktit civil pa marrë asnjë përgjegjësi për pasojat. Antagonizmi politik në rritje mes palëve, gjuha e urrejtjes dhe e përçarjes nxitën përshkallëzimin dhe tensionin shoqëror, që mund të shoqërohej me pasoja të pakontrollueshme, duke rrezikuar sigurinë publike, stabilitetin demokratik, qetësinë dhe paqen sociale në vend. Duke vlerësuar tërësinë e rrethanave dhe informacioneve kritike në dispozicion si Kreu i Shtetit, Presidenti i Republikës vendosi që të mos qëndrojë indiferent në kushtet kur kërcënoheshin si siguria publike ashtu edhe pluralizmi politik në vend. Presidenti anulloi zhvillimin e zgjedhjeve të 30 qershor 2019, gjë që ndikoi menjëherë në qetësimin e situatës“.

Ilir Meta do të jetë në Komisionin e Venecias në datë 11 tetor për të dëshmuar për këtë vendim, pikërisht në të njëjtën ditë kur ky komision do ketë gati edhe opinionin lidhur me kreun e shtetit.

Raporti i plotë i Presidentit Ilir Meta

