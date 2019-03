Anuloi martesën 4 ditë pas celebrimit, Nicolas Cage tregon arsyen

Ju sugjerojme

Lajmi se aktori Nicolas Cage kërkoi anulimin e martesës 4 ditë pas celebrimit në Las Vegas, bëri shumë bujë në media. Sot kanë dalë në dritë disa fakte të reja. “US Weekly” ka siguruar dokumentet që ka në zotërim gjykata për çështjen në fjalë dhe në to zbulohet arsyeja e anulimit. 55-vjeçari ka deklaruar se ka qenë i dehur deri në atë fazë sa nuk ka qenë në gjendje të mendonte qartë vendimin e marrë, si dhe është shprehur se Las Vegas nuk ishte vendi i duhur për martesë.

Kujtojmë se Cage gjendet në një lidhje dashurie me grimieren Erike Koike prej pothuajse një viti. 36-vjeçarja është njohur me yllin e Hollivudit gjatë xhirimeve të një filmi të tij në Puerto Rico. Për Nicolas Cage martesa me partneren 19 vite më të re, do të ishte e katërta.

Etiketa: Erike Koike