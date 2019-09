Anxhela Martini kthehet në Shqipëri, por pa bashkëshortin (FOTO)

Ju sugjerojme

Bukuroshja shqiptare, ish-fotomodelja Anxhela Martini ka bërë një vizitë surprizë në Shqipëri. Me anë të një njoftimi në ‘Instagram’, ajo zbuloi se vizitoi vendin e saj me një avion privat, por nuk do qëndrojë gjatë.

“Ndalesë e shkurtër tek Shqipëria ime e dashur”, shkruajti modelja në anglisht, në fotografinë ku pozonte pranë avionit.

Personi që e ka shoqëruar në këtë udhëtim nuk është bashkëshorti, por mikesha e saj Jojo Sino.

View this post on Instagram Short stop to my dear 🇦🇱 A post shared by Angela Martini 🌙 (@angela_martini) on Sep 3, 2019 at 6:03am PDT

Etiketa: Angela Martini