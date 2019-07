Apollon Baçe: Për pak u përplasa me makinë kur pashë stadiumin

Ju sugjerojme

Arkeologu dhe akademiku i njohur, Apollon Baçe, i ftuar në emisionin “Tempora” e ka quajtur përbindësh stadiumin e ri “Arena Kombëtare”. Ai tregoi se ka mbetur i shokuar dhe për pak sa është përplasur me makinë kur e ka parë stadiumin me kullë në krah të godinës së Rektoratit.



“Në vitin 2000 bëhet një VKM dhe e ka firmosur Ilir Meta me propozimin e ministrit të Kulturës, që ishte Edi Rama. Aty bëhet qendra historike dhe ka një rregullore, në të cilën tërë monumentet dhe pjesët fitojnë statusin e trashëgimisë së dytë.

Në kategorinë e parë ti nuk ke të drejtë të ngulësh asnjë gozhdë. Në kategorinë e dytë ti mund të ndërhysh, vë kolltuqe në skenë e bën pak më ndryshe se këto të tjerat. Për këtë arsye ka qenë e tillë.

Në 2017-ën ndërrohet, në 2018-ën ndërrohet sërish dhe e gjithë qendra historike kthehet në 1/3 e saj 12 mijë metra ikin, fluturojnë. Edhe kjo i hap rrugë ndërtimit të kullave, “përbindëshave” do ti quaja unë.

Unë gati jam përplasur me makinë kur po kaloja tek stadiumi. Kur shoh atë arkitekturë monumentale dhe të bukur, që është Rektorati i Universitetit dhe përballë me duhet si ato filmat transformers, një makinë me xhixha dhe ai stadiumi përbindësh”, u shpreh akademiku.

