Apple Watch mund të arrijë në dy përfundime të ndryshme

Kanë mbetur edhe disa javë që Apple të sjellë pajisjet e reja dhe janë bërë të ditura detaje se si do të duken apo çfarë do të përmbajnë. Në mesin e tyre është edhe Apple Watch 4, që ka mundësi të arrijë në dy përfundime të ndryshme, me korniza titaniumi ose qeramike.

Burimi në të cilin është bazuar iHelpBR tregon për këto dy versione. Përfundimi prej qeramikës, është përdorur në disa versione të Apple Watch3, ndërsa thuhet se është shumë më i ndjeshëm.

Shtimi i opsioneve për kontrolle shëndetësore, e bën shumë më të dëshirueshme sepse janë më të ndjeshme dhe japin rezultate më të mira.

