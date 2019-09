Arben Çejku: Kreu i qeverisë duhet të shohë përtej fitoreve partiake

Ju sugjerojme

Arben Çejku, analist, ish-ambasador

Kriza politike në vend ka nxitur faktorin ndërkombëtar në disa takime në Shqipëri, ku më i fundit ishte Drejtori për Europën Qendrore e Jugore në Departamentin Amerikan të Shtetit, David Kostelancik, ndërsa priten edhe përfaqësues të lartë të Bungestagut Gjerman. Përse ky përfaqësim i niveleve të larta (deri më tani qëndrimet kanë qenë kryesisht në nivel ambasadorësh), çfarë pritet të ndodhë në vijim?

Këto vizita kanë rëndësinë e tyre në raport me politikën e jashtme të Shqipërisë dhe aspiratën e saj të integrimit. Pavarësisht se vizita të tilla protokollare mund të pasohen edhe nga të tjera në javët në vazhdim, miqtë e Shqipërisë kanë dhënë disa herë mesazhe të qarta për politikën shqiptare. Këto mesazhe lidhen me sfidën e realizimit të një dialogu gjithëpërfshirës me ndjenjën e përgjegjësisë për tejkalimin e krizës dhe pajtimin për tejkalimin e saj me sa më pak kosto. Deri më tani, ajo që ka humbur më shumë nga kriza institucionale dhe politike ka qenë vetë Shqipëria, e cila ka bërë disa hapa mbrapa në raport me vendet e tjera të rajonit.

A jemi praktikisht në një krizë serioze dhe si mendoni, palët politike në vend do gjejnë një zgjidhje mes tyre, apo ajo do vijë qoftë edhe me imponim nga faktori ndërkombëtar? Gjithashtu në çdo krizë, që ka qenë e shpeshtë për vendin tonë zgjidhja ka ardhur e imponuar nga jashtë, por faktet kanë treguar se nuk janë afatgjatë, pasi krizat ripërsëriten. Këtë herë nëse arrihet një marrëveshje do jetë përfundimtare, apo kjo klasë politike mund të rigjenerojë sërish kriza?

Ne jemi prej muajsh në një krizë serioze dhe për fat të keq nuk është bërë asnjë hap progresiv për zgjidhjen e saj. Palët vazhdojnë të qëndrojnë në pozicione të ngurta duke shtuar koston e dëmeve për zhvillimin e vendit në tërësi. Koha për zgjidhjen e saj ishte para qershorit, por edhe tani është emergjencë kombëtare dalja nga kjo spirale e rrezikshme ku ka hyrë vendi. Mazhoranca dhe opozita i kanë patur dhe i kanë kapacitetet e nevojshme për të dialoguar mes tyre, pa nevojën e një ndërmjetësimi nga jashtë. Por nëse partnerët tanë venë re se precedenti ynë mund të shkaktojë modele të ngjashme krizash në vendet e rajonit dhe nëse ata vënë re (siç edhe thuhet nën zë në disa kancelari) se kjo qeveri ka humbur besimin e partneritetit në çështjet sensitive, atëherë nuk përjashtohet një intervenim.

Çdo lloj ndërhyrjeje duhet të marrë në konsideratë histori jo aq pozitive të implementimit të marrëveshjeve nga politikanët shqiptarë. Kjo do të thotë që krahas ndërhyrjes, duhet menduar edhe një ekip monitorimi dhe raportimi rreth zbatueshmërisë së çfarëdo lloji. Tejkalimi i krizës politike në Maqedoni dhe rrugët që u ndoqën për rikthimin e besimit tek institucionet, mund të jetë një shembull që mund të ndiqet edhe në Shqipëri. Çdo zgjidhje që vjen nëpërmjet zgjedhjeve është më e mirë se çfarëdo lloj marrëveshjeje. Sa herë ka patur marrëveshje për zgjidhje, por jo zgjedhje për zgjidhjen, palët kanë humbur besimin dhe mbështetjen e njëra-tjetrës duke rikthyer çdo gjë në pikën e nisjes. Unë kam besim se brenda disa javësh do të kemi një konfigurim më të qartë se si do dalim nga ky qerthull.

Para dy ditësh u publikua edhe raporti përfundimtar i OSBE/ODIHR mbi zgjedhjet e 30 qershorit, me disa gjetje mjaft të rënda, duke e vendosur në pikëpyetje serioze si në aspektin moral por edhe ligjor të gjithë procesin. Si e konsideroni ju këtë raport dhe a do ndikojnë gjetjet e OSBE/ODIHR edhe te “negociatorët” e huaj të krizës sonë të brendshme?

Raporti i OSBE/ODIHR mbi votimet e 30 Qershorit mund të shërbejë si bazë për nisjen e dialogut mes palëve dhe për t’u vënë emrin gjithë problematikave që lidhen me funksionimin e demokracisë në Shqipëri. Pavarësisht retorikës që përdor mazhoranca, ky raport është më shumë se një shuplakë që monitoruesit ndërkombëtar i japin votimit të qershorit. I parë në prizmin e një vendi që do të udhëheqë vitin e ardhshëm pikërisht këtë organizëm (OSBE) Shqipëria shënon një rekord negativ. Prandaj kreu i qeverisë duhet të shohë përtej fitoreve “partiake” dhe të ulet urgjent në dialog me opozitën me qëllim përsëritjen e këtyre zgjedhjeve në një klimë besimi dhe standardi të garantuar.

Në tetor vendet e BE-së do marrin vendimin për hapjen ose jo të negociatave me Shqipërinë, cili mendoni se do jetë vendimi dhe a ndikon situata aktuale në vend për verdiktin që do japin vendet e BE-së? Nëse ndodh që negociatat hapen me Maqedoninë e Veriut dhe jo me Shqipërinë, çfarë do të thotë kjo për vendin?

Deri më tani, për fat të keq nuk kemi ndonjë produkt real që t’ia paraqesim BE dhe vendimmarrjes së saj për të justifikuar marrjen e një “Po”-je. Kjo është pikë së pari, përgjegjësi e qeverisë, e cila po vë për herë të tretë në vështirësi hapjen e negociatave me BE. Në vitin 2013 kemi qenë shumë më pranë sesa tani. Natyrisht edhe opozita mund të bënte më shumë në drejtim të ushtrimit të funksioneve të saj legjitime. Vende mike si Gjermania, janë duke rishqyrtuar mundësinë e dhënies së një “Po”-je me kusht Shqipërinë. Por e gjitha kjo do të varet nga qasja e qeverisë sonë në raport me dështimin e 30 Qershorit. Marrja e një date për Shqipërinë me kushtin e përsëritjes së zgjedhjeve lokale po me një datë të dakordësuar nga mazhoranca dhe opozita do të ishte një sinjal se mazhoranca është gati të udhëheqë një proces pajtimi dhe bashkëpunimi me opozitën. Nëse Tirana zyrtare, pra qeveria jonë, nuk do të ofrojë asgjë konkrete në drejtim të zgjidhjes së krizës, atëherë jam shumë skeptik nëse do te marrim date nga BE. Ndërkohë, Maqedonia po bën një lobim shumë të fortë dhe të koordinuar në Bruksel dhe disa hapa konkretë që ajo ka bërë në drejtim të reformave të brendshme dhe pajtimin me Greqinë, do jenë një bonus. Maqedonia e Veriut është shumë më pranë mundësisë për marrjen e një date për hapjen e negociatave, sesa Shqipëria. Ditët dhe javët në vazhdim, (së paku deri në vizitën e Ramës në Berlin) janë një hapësirë dhe mundësi e artë për Shqipërinë. Le të shfrytëzohet kjo periudhë nga të gjithë në mbështetje të interesit të vendit. Miqtë e Shqipërisë janë aty për të na ndihmuar, por duhet te jemi ne të parët që duhet t’u ofrojmë alternativat e besueshme për tejkalimin e problemeve tona. Mendoj se zoti Rama duhet të nxjerrë mësimet e nevojshme nga dështimet e deritanishme dhe t’i japë vendit një perspektivë europiane siç kërkohet nga brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Etiketa: Arben Çejku