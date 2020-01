Arben Llalla: Filogrekët po çirren për aneksimin e jugut të Shqipërisë

Ju sugjerojme

Lidhur me ngjarjen që ndodhi në Këlcyrë paraditen e sotme, që u gjend një pako e dyshimtë në varrezat greke po në Këlcyrë, ka reaguar historiani Arben Llalla.

Si është e mundur që më 30 dhjetor 2019, në varrezat të ushtarëve grekë në Këlcyrë shkruhet parrulla: I LOVE ÇAMËRIA, dhe deri më sot nuk kishte asnjë foto nga denoncimi në policinë e Përmetit nga priftërinjt grekë? Përse sot kjo foto u botua nga portali i sigurimit grekë të Janinës? Loja e fëlliqur e sigurimit grekët dhe e TV Reporter që i kushtojë aq vëmendje 3-4 orë kësaj loje boshe. Përse pikërisht sot ka provokime ndaj Shqipërisë dhe Çështjes Çame? Gjërat janë të thjeshta: Sot është përvjetori i themelimit të shoqatës Çamëria 29 vite më parë të asaj shoqate patriotike që mban ndezur Çështjen Çame.

Sigurimi grekë çdo gjë e kordinon, jo rastësi takimi i djeshëmi presidentit grekë me grupin e shoqatës Heronjtë grekët të Shqipërisë 1940-1941, jo rastësisht CAMERIA Konferenca e sotme në Athinë me temë Autonomia e Veriut të Epirit. I keni sot në Athinë Bollanon, Barkën, Leonidhën, Belerin, etj. Po çirren për aneksimin e jugut të Shqipërisë. Por munë do na hanë sa të jetë hanxhari turk mbi kokat e grekëve…