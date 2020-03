Ardhja e sirianëve/ Ish-drejtori i kufirit, Nako: Nuk ka vend për panik

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Ish-drejtori i kufirit Pëllumb Nako, në një intervistë për gazetën MAPO shprehet se në lidhje me situatën e krijuar nuk ka vend për panik. Sipas tij, Shqipëria nuk u prek nga kjo valë refugjatësh në vitin 2016-2018 dhe nuk do preket as tani.

-Sa e përgatitur është Shqipëria për të pritur një valë emigrantësh?









Kërcënimi i një vale të re refugjatësh nga Siria me drejtim Europën u bë i pranishëm edhe këto ditë në median e shkruar dhe vizitave të vendit tonë. Këtë radhë si specifikë kërcënimi kishte të bënte me përdorimin e emigrantëve për qëllime të natyrës politike. Informacione dhe raporte të ndryshme të institucioneve të sigurisë europiane flasin për një qëndrim të Turqisë për të detyruar Bashkimin Europian të përfshihet në zgjidhjet politike të veriut të Sirisë ku interesat e sigurisë së Turqisë përplasen me ato të Sirisë. Sipas shtetit turk, në atë zonë rrezikohen nga një katastrofë humanitare rreth 1 milion njerëz. E gjithë kjo masë u spostua drejt kufirit turk si rezultat i bombardimeve të ushtrisë siriane. Ndërkohë, për këtë rrezik të ri fluksi, Bashkimi Europian nga ana e tij nuk ka ndërmend të bëjë lëshime ndaj Turqisë duke i kujtuar asaj “respektimin e angazhimeve të marra”. Kjo sepse të dy vendet kanë tashmë marrëveshje të përhershme për këtë problem. Pra, bëhet fjalë për ndihmën financiare të Bashkimit Europian me Turqinë të akorduar me rastin e flukseve në vitin 2016. Ndihma në fjalë kap shifrën 10 miliardë euro dhe ka për qëllim “pengimin e shtyrjes së refugjatëve në anën tjetër të Egjeut.” Ndërkohë Greqia nga ana e saj, kërkon po ashtu masa konkrete nga Bashkimi Europian sepse ajo ndodhet në vijën e parë dhe prej disa javëve ndodhet nën manifestimet e protestave të banorëve të ishujve të saj të cilët sot numërojnë rreth 38 000 emigrantë nga vendet me konflikt dhe vetëm 6 mijë vende strehimi, pra më shumë se gjashtë herë më tepër se nevojat. Duke pasur një situatë të rënduar brenda territorit të saj Greqia ka vendosur të reagojë me forcë. Qeveria ka njoftuar forcimin në maksimum të kontrollit të kufijve të saj tokësor dhe detar duke dyfishuar praktikisht numrin e tyre. Faktikisht këto ditë Greqia ka zmbrapsur disa dhjetëra mijë refugjatë të ardhur nga Turqia. Po ashtu edhe agjencia Europiane e mbrojtjes së kufijve FRONTEX ka forcuar shumë patrullimet në ujërat e detit Egje. Thuajse në të njëjtat kushte ndodhet edhe Bullgaria. Edhe ky vend ka menduar të forcojë kontrollin kufitar me Turqinë. Kryetarja e Komisionit Europian deklaroi se është shumë e shqetësuar për gjendjen ndërmjet kufijve të Turqisë dhe Bashkimit Europian dhe ajo ka theksuar se do të mbështesë Bullgarinë dhe Greqinë për të përballur presionin.

-Sa të vërteta mund të jenë lajmet për 30 mijë refugjatë?

Shifrat e dhëna në media lidhur me mundësinë e strehimit të 30 mijë sirianëve në vendin tonë duken të zmadhuara, aventureske dhe pa asnjë bazë reale. Të tilla mbeten edhe shifrat e deklaruara më parë nga qeveria. Këto ditë Rumania është shprehur se është e gatshme të presë deri më 2700 veta. Në këto kushte, duke parë një lloj matje forcash ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Europian për probleme me natyrë gjeostrategjike siç është konflikti në Siri, duket qartë që Bashkimi Europian nuk ka ndërmend të lëshojë pe që në Europë të përsëritet fluksi i vitit 2016. Strategjia do të jetë ajo e bllokimit të migracionit në kufijtë e Bullgarisë dhe Greqisë duke vazhduar tratativat e nivelit më të lartë politik ndërmjet BE-se dhe Turqisë, duke mos përjashtuar ndihmë financiare suplementare për Turqinë, si me atë të rënë dakord më 2016. Ndaj pak gjasa ka që të përballemi me situatën e vitit 2016 e cila gjithsesi nuk e preku Shqipërinë dhe ku vendi ynë ishte një degëzim dytësor, krahasuar me Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë.

Etiketa: ardhja e sirianeve