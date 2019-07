“Arena Kombëtare” rrezikon të mos lincensohet nga UEFA, arsyeja

Ju sugjerojme

Stadiumi “Arena Kombëtare” rrezikon të mos lincesohet nga UEFA për ndeshjen kualifikuese me Islandën që do të zhvillohet më 10 shtator. Mësohet se qeveria e futbollit europian nuk do të jap dritën jeshile për lincesimin e impiantit të ri nëse nuk përfundon sheshi përpara stadiumit.

Faza e parë e punimeve tek shehi ka përfunduar, ku përfshihet shembja e objekteve përreth stadiumit. Por për fazën e dytë nuk është bërë akoma tenderi dhe dicka e tillë kërkon rreth një muaj kohë.

Në këto kushte bashkia e Tiranës dhe Fondi Shqiptar i zhvillimit kthehen në pengesë për FSHF-në që të realizoj ndeshjen e shtatorit në impiantin e ri. Punimet në “Arena Kombëtare” vazhdojnë me intesitet të lartë dhe gjithcka pritet të jetë gati në fillim te shtatorit nga firma ndërtues.

Në 5 gusht do të shtrohet tapeti, ndërsa në 15 gusht përfundon vendosja e të gjitha stolave. Ndërkohë sistemi i ndriçimit ka përfunduar.

Objektivi i Federatës Shqiptare të Futbollit ishte që ndeshja Shqipëri-Islandë të zhvillohej në “Arena Kombëtare”, por të detyruar nga rrethanat drejtuesit e FSHF do të zgjedhin stadiumin “Elbasan Arena”, i cili së bashku me “Loron Boriçin” janë dy impaintet e vetëm të lincensuar për ndeshjet ndërkombëtare./Ora News

