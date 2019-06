Argjentina e Mesit në ‘fije të perit’, sot rrezikon skualifikimin

Ju sugjerojme

Kupa e Amerikës Latine është një ndër kompeticionet më emocionuese të futbollit. Deri më tani ka patur plot surpriza, ku Argjentina e Lionel Mesit ka marrë vetëm 1 pikë në dy ndeshje. Sonte në mbrëmje Argjentina luan përballë Katarit dhe rrezikon të skualifikohet edhe nëse do të fitojë.

Argjentina është në dorë të Kolumbisë, e cila nuk duhet të humbasë, ndërkohë që Mesi me shokë e kanë detyrim fitoren. Ndeshjet luhen në orën 21:00, ku Kolumbia do përballet me Paraguain, ndërsa Argjentina me Katarin.

Etiketa: argjentina rrezikon skualifikimin