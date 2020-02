Ju sugjerojme



Na ndiqni në Facebook mapo.al

Arilena Ara ka pozuar para yllit të muzikës, Michael Jacksoni, në Hollywood. Fotografinë e ka shpërndar në llogarinë e saj në instagram, ku përkrah fotos ajo shkruan: “Frymëzimi im i përhershëm,MJ” .

Pavarsisht spekulimeve të shumta për ikonën e muzikës pop, ai ka qënë dhe vijonë të mbetet frymëzim për shumë këngëtarë.









Arilena do ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, ku do të performojë në natën e dytë të festivalit që do të mbahet më 14 maj.

Etiketa: Arilena Ara