Arjola Shehu është ndër të paktat moderatore që gëzon një llogari personale në “Instagram” pa fotografi provokuese. Mirëpo, duket se temperaturat e larta e kanë shtyrë atë që të publikojë së fundmi një të tillë.

Veshur me rrobebanjo, brenda në pishinë, Arjola tërheq vëmendje pikërisht me të pasmet e saj. “Le të fillojë vera”-ka shkruar Arjola, duke na lënë të kuptojmë se do të hasemi tani e tutje me një sërë fotografish të tilla të ngjashme.

Etiketa: arjola shehu